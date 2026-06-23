SanDisk Corporation Aktie fällt deutlich - Ursachen und Ausblick - 23.06.2026

Obwohl die SanDisk Corporation Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +25,52 %.

Die SanDisk Corporation Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -6,53 % auf 1.860,00€. Damit verliert die Aktie -130,00 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,11 %, geht es heute bei der SanDisk Corporation Aktie nach unten. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SanDisk Corporation Aktie damit um -0,55 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +25,52 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +25,52 % gewonnen.

SanDisk Corporation Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -0,55 % 1 Monat +25,52 % 3 Monate +25,52 % 1 Jahr +25,52 %

Informationen zur SanDisk Corporation Aktie

Stand: 23.06.2026, 08:58 Uhr

Es gibt 148 Mio. SanDisk Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 273,97 Mrd. € wert.

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Ob die SanDisk Corporation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SanDisk Corporation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

-9,05 % -0,55 % +37,12 % ISIN: US80004C2008 WKN: A411ZM Intraday

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