Corning Aktie fällt deutlich - Ursachen und Ausblick - 23.06.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Corning Aktie. Mit einer Performance von -4,49 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +9,18 %, geht es heute bei der Corning Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Corning ist ein US-Spezialist für Spezialglas, Keramik und optische Materialien. Hauptprodukte: Display-Glas (u.a. Gorilla Glass), Glasfaser/Optik für Telekom, Labor- und Automobilkeramik. Starke Position in Nischen mit hoher Technologietiefe, besonders bei Smartphone- und TV-Displays sowie Glasfaser. Wichtige Wettbewerber: AGC, Nippon Electric Glass, Schott, Saint-Gobain. USP: starke F&E, Patente, enge OEM-Beziehungen.

Obwohl die Corning Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +58,92 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Corning Aktie damit um +7,67 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,54 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Corning um +128,70 % gewonnen.

Corning Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +7,67 % 1 Monat +1,54 % 3 Monate +58,92 % 1 Jahr +289,65 %

Informationen zur Corning Aktie

Stand: 23.06.2026, 08:58 Uhr

Es gibt 861 Mio. Corning Aktien. Damit ist das Unternehmen 150,61 Mrd. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Sumitomo Shoji, Prysmian und Co.

Sumitomo Shoji, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,57 %. Prysmian notiert im Minus, mit -1,83 %.

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Ob die Corning Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Corning Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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