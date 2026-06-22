209,89 Prozent p.a.!

Das Management von Amazon hat den sogenannten Prime Day aufgrund der 250-Jahresfeier der USA auf den Zeitraum 23. bis 26. Juni vorverlegt. Im Heimmarkt USA sollte der Marktanteil Amazons im Onlinehandel in dieser Zeitspanne bei rund 60 Prozent liegen. Auch beim zweiten Standbein Rechenzentren dominiert AWS (Amazon Web Services) den Markt mit rund 30 Prozent. Die weiteren Positionen werden von Microsoft Azure und Google Cloud gehalten. Zusammen kontrollieren diese drei Anbieter rund 63 % des weltweiten Cloud-Infrastrukturmarktes. Beim Wachstum ergibt sich jedoch ein anderes Bild: Google Cloud wächst derzeit am schnellsten (über 25–30 % jährlich). Microsoft Azure wächst ebenfalls sehr stark (etwa 30 % jährlich). AWS wächst mit rund 15–20 % etwas langsamer, allerdings von einer deutlich größeren Umsatzbasis.

Der Aktienkurs von Amazon hat seit dem partiellen Tief Anfang Januar 2023 bei 81,43 USD eine Aufwärtssequenz ausgebildet. Nur Anfang April 2025 sorgte die Veröffentlichung der geplanten US-Zollpolitik für einen nennenswerten Kurseinbruch. Danach setzte die Kursentwicklung bis zum Dienstag, dem 5. Mai 2026, seine Aufwärtssequenz fort und markierte auf diesem Level sein Allzeithoch bei 278,56 USD. In weiterer Folge tendierte der Kurs schwächer und testete am 12. Juni 2026 die Unterstützung bei 233,00 USD, was an diesem Tag gleichzeitig dem Niveau der 200-Tage-Linie entsprach. In den letzten 5 Handelstagen tendierte der Kurs innerhalb der Unterstützungszone zwischen 233,00 USD und 242,52 USD seitwärts und könnte in weiterer Folge dieses Muster beibehalten. Geht die Volatilität zurück, könnte der Kursverlauf oberhalb der Unterstützung bei 205,72 USD verbleiben. Bei einer fundamentalen Betrachtung ist der Verlauf der KGVs beginnend mit 2023 im Sinken begriffen. Die Konsensschätzung für das erwartete KGV 2028 liegt aktuell bei 18,88. Dieser Wert ist für Amazon rekordverdächtig niedrig. Auch aus diesem Blickwinkel könnte der Kurs in den kommenden 12,5 Wochen stabiler notieren.

Amazon.com, Inc. (Tageschart in USD) Tendenz:

Fazit Mit einem Inline-Optionsschein, bezogen auf die Aktie der Amazon.com, Inc. (FE53QR), können risikofreudige Anleger einen maximalen Auszahlungsbetrag von 10,00 Euro erzielen. Dafür muss sich der Kurs bis einschließlich 18.09.2026 durchgehend innerhalb der für den Inline-Optionsschein maßgeblichen Spanne zwischen 200,00 USD auf der Unterseite und 360,00 USD auf der Oberseite bewegen. Gerechnet vom Stand des Scheins am 22. Juni 2026 um 20:00 Uhr (Briefkurs 6,64 Euro) würde dies einem annualisierten Kursgewinn von 209,89 Prozent entsprechen. Wird eine der beiden Knockout-Schwellen erreicht, tritt ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ein. Falls der Kurs unter den Supportbereich bei 205,72 USD fällt oder über den Widerstand bei 351,76 USD klettert, sollte zur Vermeidung eines Knockouts der vorzeitige Ausstieg aus der spekulativen Position erwogen werden. Der Preis des Inline-Optionsscheins reagiert während der Laufzeit darauf, ob die Wahrscheinlichkeit des Erreichens einer der beiden Schwellen zu- oder abnimmt.

Inline-Optionsschein auf die Amazon.com, Inc. (Stand: 22.06.2026, 20:00 Uhr) Strategie für seitwärts gerichtete Kurse WKN: FE53QR Typ: Inline-Optionsschein akt. Kurs: 6,54 / 6,64 Euro Emittent: Société Générale untere KO-Schwelle: 200,00 USD Basiswert: Amazon.com, Inc. obere KO-Schwelle: 360,00 USD akt. Kurs Basiswert: 233,68 USD Laufzeit: 18.09.2026 Kursziel: 10,00 Euro Kurschance: + 209,89 % p.a. Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Quelle: Société Générale

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

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