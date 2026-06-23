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    Besonders beachtet!

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    Super Micro Computer Aktie mit kräftigem Rücksetzer - -6,63 % aktuell - 23.06.2026

    Am 23.06.2026 ist die Super Micro Computer Aktie, bisher, um -6,63 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Super Micro Computer Aktie.

    Besonders beachtet! - Super Micro Computer Aktie mit kräftigem Rücksetzer - -6,63 % aktuell - 23.06.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Super Micro Computer ist ein führender Anbieter von Hochleistungs-Computersystemen, spezialisiert auf Server und Speicherlösungen. Mit einem starken Fokus auf Energieeffizienz und Anpassungsfähigkeit bedient das Unternehmen Rechenzentren und Cloud-Computing-Märkte. Hauptkonkurrenten sind Dell, HPE und Lenovo. Ihre Innovationskraft und maßgeschneiderte Lösungen heben sie von der Konkurrenz ab.

    Super Micro Computer aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 23.06.2026

    Einen schwachen Börsentag erlebt die Super Micro Computer Aktie. Sie fällt um -6,63 % auf 29,00. Nach dem gestrigen Anstieg von +17,21 %, geht es heute bei der Super Micro Computer Aktie nach unten. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

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    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Super Micro Computer-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +70,94 % zu Buche.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Super Micro Computer Aktie damit um +11,50 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,96 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Super Micro Computer eine positive Entwicklung von +13,70 % erlebt.

    Super Micro Computer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +11,50 %
    1 Monat -6,96 %
    3 Monate +70,94 %
    1 Jahr -25,57 %
    Stand: 23.06.2026, 09:02 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Super Micro Computer Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um SMCI vor allem um Kursentwicklung und Bewertung: Kursrallye, vorbörslich rund 32 USD, intraday zweistellig im Plus; Spekulationen über das Ergebnis am Mittwoch; gleichzeitig Risiken durch Skandale und Rechtsrisiken, möglicher Margen- bzw. Multiplikatoreneinfluss; Debatten über Kapitalerhöhung zur Finanzierung großer Aufträge; Beteiligungen von Jane Street und Susquehanna; AI-Server-Nachfrage treibt Fundamentaldaten, bleibt Risiko.

    Zur Super Micro Computer Diskussion

    Informationen zur Super Micro Computer Aktie

    Es gibt 601 Mio. Super Micro Computer Aktien. Damit ist das Unternehmen 17,74 Mrd. € wert.

    Super Micro steigt zweistellig durch Nvidia-Partnerschaft


    Die Zusammenarbeit mit Nvidia treibt die Super-Micro-Aktie an und lässt auf einen weiteren KI-Wachstumsschub hoffen.

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    Ob die Super Micro Computer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Super Micro Computer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Super Micro Computer

    -7,15 %
    +11,50 %
    -6,96 %
    +70,94 %
    -25,57 %
    +38,25 %
    +636,73 %
    +1.125,81 %
    +2.220,19 %
    ISIN:US86800U3023WKN:A40MRM
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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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