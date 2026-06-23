Super Micro Computer Aktie mit kräftigem Rücksetzer - -6,63 % aktuell - 23.06.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die Super Micro Computer Aktie. Sie fällt um -6,63 % auf 29,00€. Nach dem gestrigen Anstieg von +17,21 %, geht es heute bei der Super Micro Computer Aktie nach unten. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Super Micro Computer ist ein führender Anbieter von Hochleistungs-Computersystemen, spezialisiert auf Server und Speicherlösungen. Mit einem starken Fokus auf Energieeffizienz und Anpassungsfähigkeit bedient das Unternehmen Rechenzentren und Cloud-Computing-Märkte. Hauptkonkurrenten sind Dell, HPE und Lenovo. Ihre Innovationskraft und maßgeschneiderte Lösungen heben sie von der Konkurrenz ab.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Super Micro Computer-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +70,94 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Super Micro Computer Aktie damit um +11,50 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,96 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Super Micro Computer eine positive Entwicklung von +13,70 % erlebt.

Super Micro Computer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +11,50 % 1 Monat -6,96 % 3 Monate +70,94 % 1 Jahr -25,57 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Super Micro Computer Aktie

Stand: 23.06.2026, 09:02 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um SMCI vor allem um Kursentwicklung und Bewertung: Kursrallye, vorbörslich rund 32 USD, intraday zweistellig im Plus; Spekulationen über das Ergebnis am Mittwoch; gleichzeitig Risiken durch Skandale und Rechtsrisiken, möglicher Margen- bzw. Multiplikatoreneinfluss; Debatten über Kapitalerhöhung zur Finanzierung großer Aufträge; Beteiligungen von Jane Street und Susquehanna; AI-Server-Nachfrage treibt Fundamentaldaten, bleibt Risiko.

Informationen zur Super Micro Computer Aktie

Es gibt 601 Mio. Super Micro Computer Aktien. Damit ist das Unternehmen 17,74 Mrd. € wert.

Die Zusammenarbeit mit Nvidia treibt die Super-Micro-Aktie an und lässt auf einen weiteren KI-Wachstumsschub hoffen.

Super Micro Computer Aktie jetzt kaufen?

Ob die Super Micro Computer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Super Micro Computer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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