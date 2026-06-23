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    Besonders beachtet!

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    NVIDIA Aktie fällt auf 177,50€ - 23.06.2026

    Am heutigen Handelstag muss die NVIDIA Aktie bisher Verluste von -2,77 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der NVIDIA Aktie.

    Besonders beachtet! - NVIDIA Aktie fällt auf 177,50€ - 23.06.2026
    Foto: NVIDIA Corporation

    NVIDIA entwickelt GPUs und Plattformen für Gaming, Rechenzentren, KI und autonomes Fahren. Kernprodukte: GeForce-, RTX-, Data-Center-GPUs, CUDA-Software, KI- und HPC-Plattformen. Marktführer bei KI-Beschleunigern und High-End-Gaming-GPUs. Wichtige Konkurrenten: AMD, Intel, Google (TPU), AWS, Qualcomm. USP: starke CUDA-Ökosysteme, Software-Stack, KI-Fokus und Entwicklercommunity.

    NVIDIA Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 23.06.2026

    Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -2,77 % verliert die NVIDIA Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,44 %, geht es heute bei der NVIDIA Aktie nach unten. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

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    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von NVIDIA in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +19,39 % bestehen.

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    Allein seit letzter Woche ist die NVIDIA Aktie damit um -2,67 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,86 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +10,93 % gewonnen.

    NVIDIA Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -2,67 %
    1 Monat -5,86 %
    3 Monate +19,39 %
    1 Jahr +43,97 %
    Stand: 23.06.2026, 09:02 Uhr

    Informationen zur NVIDIA Aktie

    Es gibt 24 Mrd. NVIDIA Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,31 Bil. € wert.

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    Die Zusammenarbeit mit Nvidia treibt die Super-Micro-Aktie an und lässt auf einen weiteren KI-Wachstumsschub hoffen.

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    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Advanced Micro Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -5,53 %. Intel notiert im Minus, mit -6,95 %. Qualcomm notiert im Minus, mit -4,57 %. Broadcom verliert -3,68 %

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    Ob die NVIDIA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur NVIDIA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    NVIDIA

    -3,03 %
    -2,67 %
    -5,86 %
    +19,39 %
    +43,97 %
    +355,55 %
    +1.017,54 %
    +16.854,32 %
    +1.264.328,57 %
    ISIN:US67066G1040WKN:918422
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