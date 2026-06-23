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    Aktien Asien

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    Heftige Gewinnmitnahmen - Handel in Seoul zeitweise ausgesetzt

    Für Sie zusammengefasst
    • Gewinnmitnahmen drücken asiatische Technologiemärkte
    • Südkoreas Markt kurzzeitig ausgesetzt nach Kurseinbruch
    • Micron-Bericht als Test für KI getriebene Halbleiter
    Aktien Asien - Heftige Gewinnmitnahmen - Handel in Seoul zeitweise ausgesetzt
    Foto: Lee Jin-Man - dpa

    SEOUL/TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Gewinnmitnahmen bei den stark gelaufenen Technologietiteln haben Asiens Börsen am Dienstag tief ins Minus gedrückt. Am schlimmsten erwischte es den südkoreanischen Markt, in dem der Handel deswegen kurzzeitig automatisch ausgesetzt wurde.

    Die Schwäche in der Tech-Branche laste auf der Marktstimmung, sagte Analyst Fabien Yip von IG International. In den Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran für eine Beilegung des Kriegs gebe es zwar Fortschritte. Doch Yip sieht immer noch fundamentale Differenzen über die Auslegung der Bestimmungen des Rahmenabkommens, das beide Seiten vorab geschlossen haben.

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    Nun warten die Anleger unter anderem auf den Quartalsbericht des US-Chipherstellers Micron am Mittwoch - dessen Aktienkurs hat sich seit Jahresbeginn schon mehr als vervierfacht. Dieser sei der eigentliche Test für den rasanten Aufschwung im Bereich Künstliche Intelligenz (KI), sagte Stratege Dilin Wu von Pepperstone Group. Starke Zahlen sollten sich direkt auf die asiatischen Branchenkollegen SK Hynix und Samsung auswirken, da sie zeigten, ob der Bereich Hardware noch Potenzial habe.

    In Seoul büßte der Kospi am Dienstag 10 Prozent auf 8.204 Punkte ein. Zuvor hatte das Börsenbarometer eine beispiellose Rekordjagd hingelegt und seinen Kurstand seit Jahresbeginn mehr als verdoppelt. Die zu Wochenbeginn starken Titel von SK Hynix und Samsung sackten jeweils um mehr als 9 Prozent ab.

    Auch der 2026 bislang starke Nikkei 225 musste am Dienstag Federn lassen: Zum Handelsende verlor der japanische Leitindex 3,6 Prozent auf 69.788 Punkte.

    Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Werten an den chinesischen Festlandbörsen sank um 3 Prozent auf 4.908 Punkte. Für den Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong ging es um 2,1 Prozent auf 23.282 Punkte bergab. Im Gegensatz zu den anderen Indizes steht er schon seit Wochen unter Druck.

    Am unauffälligsten entwickelte sich wieder einmal der australische S&P ASX 200 , der am Dienstag 0,3 Prozent tiefer mit 8.787 Punkten aus dem Handel ging./gl/nas

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Samsung Electronics Aktie

    Die Samsung Electronics Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -13,04 % und einem Kurs von 4.470 auf Tradegate (23. Juni 2026, 08:58 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Samsung Electronics Aktie um -8,99 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,63 %.

    Die Marktkapitalisierung von Samsung Electronics bezifferte sich zuletzt auf 1,04 Bil..





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