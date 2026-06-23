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    Amflow präsentiert das Amflow TL Carbon, ein voll ausgestattetes SUV-E-Bike für Fahrten auf unterschiedlichstem Terrain

    Amflow präsentiert das Amflow TL Carbon, ein voll ausgestattetes SUV-E-Bike für Fahrten auf unterschiedlichstem Terrain

    Angetrieben vom Avinox System und mit einem gemeinsam mit FOX entwickelten Vollfederungsfahrwerk erweitert das neue Touring-E-Bike von Amflow die Marke über das traditionelle E-Mountainbike-Segment hinaus.

    SHENZHEN, 23. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Amflow, die innovationsgetriebene Fahrradmarke mit Fokus auf die optimale Verbindung von Technologie und Mechanik, präsentiert heute ihr erstes Touring-E-Bike für jedes Terrain: das Amflow TL Carbon mit Avinox-System. Als erstes Modell der Marke außerhalb des klassischen E-Mountainbike-Segments ist das Amflow TL Carbon ein SUV-E-Bike, das für jede Fahrt umfassend ausgestattet ist, von anspruchsvollen Anstiegen bis zum täglichen Pendeln.

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    Amflow launches the Amflow TL Carbon, an SUV e-bike fully loaded for all-terrain riding scenario

    Leicht und reaktionsschnell mit ergonomischem Design

    Mit einem Gesamtgewicht von nur 22,6 kg1 ist das Amflow TL ideal für verschiedenste Fahrszenarien, einschließlich Mountainbike-Trails, urbaner Straßen und beladener Touren. Der agile, langlebige und leichte Vollcarbon-Rahmen wiegt nur 2,9 kg1 und sorgt für ein agiles Fahrverhalten. Das Rahmendesign ist auf Funktionalität und komfortable Handhabung für Fahrende aller Größen und Leistungsstufen ausgelegt.

    Das exklusive, gemeinsam mit FOX entwickelte Vollfederungsfahrwerk ist sowohl für Mountainbike-Trails als auch für Stadtstraßen ausgelegt. Es absorbiert Unebenheiten, stabilisiert bei beladenen Fahrten und meistert Wurzeln und felsiges Gelände souverän. Mit 120 mm Federweg vorne und 105 mm hinten1 sind die Dämpfungseigenschaften auf die Geometrie, die Gewichtsverteilung und die Last des Fahrrads abgestimmt und sorgen für Unterstützung und Feedback, sodass Fahrende mehr Sicherheit gewinnen und weniger schnell ermüden.

    „FOX ist stolz darauf, die Einführung der neuen Amflow TL-Plattform mit unserer Federungstechnologie zu unterstützen", sagt Adam Marriott, Senior Manager für Produktmanagement bei FOX. „Die FOX AWL-Gabel und der FLOAT-Dämpfer sind auf die Leistungsanforderungen der neuen Amflow TL-Plattform optimiert und bieten eine ausgewogene Kombination aus Komfort, Traktion und Kontrolle. Das Federungspaket wurde speziell für die besonderen Anforderungen des modernen eSUV-Fahrens entwickelt und sorgt für ein souveränes und vertrauenerweckendes Fahrerlebnis in unterschiedlichstem Gelände."

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