Bernstein senkt Ziel für BMW auf 85 Euro - 'Outperform'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BMW Aktie

Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,31 % und einem Kurs von 60,26 auf Tradegate (23. Juni 2026, 09:08 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BMW Aktie um -12,09 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -19,93 %.

Die Marktkapitalisierung von BMW bezifferte sich zuletzt auf 33,90 Mrd..

BMW zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,4300 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 80,40Euro. Von den letzten 5 Analysten der BMW Aktie empfehlen 3 die Aktie zu kaufen, 1 die Aktie zu halten, 1 die Aktie zu verkaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 69,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 90,00Euro was eine Bandbreite von +14,28 %/+49,06 % bedeutet.