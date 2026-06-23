ANALYSE-FLASH
Bernstein senkt Ziel für BMW auf 85 Euro - 'Outperform'
- Kursziel BMW gesenkt von 108 auf 85 Euro von Bernstein
- Einstufung Outperform bleibt trotz Kurszielsenkung
- BMW senkte Umsatz, operative Marge und Cashflowziele
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für BMW von 108 auf 85 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Nachdem die Münchener die Jahresziele für den Umsatz, die operative Marge (Ebit) und den Cashflow im Autogeschäft gesenkt hätten, habe er seine Schätzungen für 2026 und die Folgejahre gekürzt, schrieb Stephen Reitman in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2026 / 21:18 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2026 / 04:10 / UTC
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BMW Aktie
Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,31 % und einem Kurs von 60,26 auf Tradegate (23. Juni 2026, 09:08 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BMW Aktie um -12,09 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -19,93 %.
Die Marktkapitalisierung von BMW bezifferte sich zuletzt auf 33,90 Mrd..
BMW zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,4300 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 80,40Euro. Von den letzten 5 Analysten der BMW Aktie empfehlen 3 die Aktie zu kaufen, 1 die Aktie zu halten, 1 die Aktie zu verkaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 69,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 90,00Euro was eine Bandbreite von +14,28 %/+49,06 % bedeutet.
Analyst: Bernstein
Kursziel: 85 Euro
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Community Beiträge zu BMW - 519000 - DE0005190003
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Das Problem fuer BMW in China sind nicht nur die Verbrenner sondern vor allem die preiswerteren EV's der lokalen Konkurrenz. BMW wird dort die Preise senken muessen.
So schwarz sehe ich nicht!
Ich habe bereits viermal gekauft und werde alle 2 Euro Kursrückgang nachlegen. Irgendwann dreht die wieder...