SPD hält Rentenvorschläge für 'sehr gute' Diskussionsgrundlage

BERLIN (dpa-AFX) - Auf den Vorschlägen der Rentenkommission zum erwarteten Gesetzesentwurf lässt sich nach Ansicht von SPD-Fraktionsvize Dagmar Schmidt gut aufbauen. Der erwartete Gesamtentwurf der Kommission sei "eine sehr gute Grundlage" für die Diskussion innerhalb der Koalition, die dann folgen werde, sagte SPD-Fraktionsvize Dagmar Schmidt am Morgen im Deutschlandfunk. Sie glaube jedoch nicht, dass der Vorschlag keine Interpretationsspielräume haben werde und die bisher bekannt gewordenen Vorschläge so eins zu eins in der Gesetzesvorlage stehen würden. Dass man das große Ganze infrage stellen werde, glaube sie aber nicht.

Schmidt betonte, dass sie den gesamten Kommissionsentwurf noch nicht kenne - er sollte erst im Laufe des Morgens vorgestellt werden. Man müsse sich daher zunächst anschauen, wie der Kommissionsvorschlag in seiner Gesamtheit aussehe. Es sei jedoch "schon einmal ein Wert an sich", dass über die unterschiedlichen Sichtweisen hinweg ein gemeinsamer Vorschlag gemacht worden sei.