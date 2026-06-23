Trump treibt Anleger in Quantenaktien – bis 2028 muss der Durchbruch her

Für Anleger ist der Vorstoß brisant, weil er politische Rückendeckung, Milliardenförderung und Börsenfantasie in einem noch jungen Technologiefeld bündelt. Der Impuls kam sofort bei einzelnen Quantenaktien an: IonQ, Quantum Computing und IBM legten nachbörslich um 4 bis 6 Prozent zu; auch D-Wave Quantum und Rigetti Computing wurden stärker gehandelt. Der politische Rückenwind ist nicht neu: Schon im vergangenen Monat hatte die US-Regierung 2 Milliarden US-Dollar für neun Quantenunternehmen angekündigt, darunter IBM-Projekte, GlobalFoundries, D-Wave Quantum, Rigetti Computing und Infleqtion. Bei Teilen des Programms soll der Staat im Gegenzug Kapitalbeteiligungen erhalten.

Donald Trump macht Quantencomputing zur nächsten großen Staatswette – und an der Börse kamen die Signale sofort an. Der US-Präsident hat am Montag zwei Durchführungsverordnungen unterzeichnet, mit denen die USA die Entwicklung eines für Forschung und kommerzielle Anwendungen relevanten Quantencomputers bis 2028 beschleunigen wollen. Gleichzeitig soll die Regierung schneller auf mögliche Cyberangriffe vorbereitet werden, die durch künftige Quantenrechner möglich würden. Bis 2031 sollen besonders wichtige Systeme der US-Regierung auf quantenresistente Verschlüsselung umgestellt werden.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trump stellte die Initiative als Teil des globalen Technologiewettlaufs dar. "Wir werden wie nie zuvor in die amerikanische Führungsrolle im Bereich der Quantencomputer investieren", sagte er im Weißen Haus. Laut Informationsblatt der Regierung steht der Sektor "kurz vor einem massiven kommerziellen Durchbruch". Die neuen Vorgaben sollen Behörden wie das Handels-, Verteidigungs- und Energieministerium, die Nachrichtendienste und die NASA stärker koordinieren. Michael Kratsios, Direktor des Büros für Wissenschafts- und Technologiepolitik, sagte: "Diese Maßnahmen werden ein transformatives Wachstum in bestehenden und völlig neuen Branchen vorantreiben."

Der politische Rückenwind kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Investoren heftig darüber streiten, wann Quantencomputer tatsächlich wirtschaftlich nutzbar werden. Nvidia-Chef Jensen Huang hatte die Branche 2025 mit der Einschätzung aufgeschreckt, nutzbare Quantencomputer seien wohl noch viele Jahre entfernt. Zuletzt klang er optimistischer, während Nvidia selbst neue Funktionen zur Kalibrierung von Quantenprozessoren vorstellte.

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Offen bleibt, wie greifbar Trumps Ziel für 2028 ist. Das Weiße Haus nannte zunächst keine konkreten Unternehmenspartner, zusätzliche Mittel sehen die neuen Verordnungen nicht vor, und wichtige technische Definitionen soll erst das Energieministerium nachliefern. Der Quantenhype bekommt damit einen starken politischen Impuls. Für Anleger bleibt aber die entscheidende Frage, welche Firmen daraus echte Umsätze machen – und welche Aktien nur von der nächsten Zukunftsfantasie getragen werden.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





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