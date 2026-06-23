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    Seritwärtschancen

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    Daimler Truck-Inline-Optionsscheine mit hohen Seitwärtschancen

    Wenn der Kurs der Daimler Truck-Aktie bis zum Laufzeitende des Scheines weder die obere noch die untere Barriere berührt oder durchkreuzt, dann wird der Inline-Optionsschein am Laufzeitende mit 10 Euro zurückbezahlt.

    Die Daimler Truck-Aktie (ISIN: DE000DTR0CK8) trat nach ihrem Kursanstieg vom Herbst 2025 ab dem Jahresbeginn 2026 in eine Seitwärtsbewegung innerhalb einer Bandbreite von 39 bis 45 Euro ein. Mit aktuell 41 Euro nähert sich die Aktie derzeit dem unteren Rand der Handelsspanne an. Mit Kurszielen von 35 bis 50 Euro und unterschiedlichen Markteinschätzungen gehen die Meinungen der Experten über den zukünftigen Kursverlauf der Aktie deutlich auseinander.

    Verbleibt die Daimler Truck-Aktie auch in nächster Zeit innerhalb der Handelsspanne der vergangenen sechs Monate, dann werden inline-Optionsscheine überproportional hohe Renditen ermöglichen. Mit Inline-Optionsscheinen können Anleger dann hohe Renditen erzielen, wenn die Aktie vordefinierte Schwellen nicht unter- oder überschreitet. Wenn der Kurs des Basiswertes – im konkreten Fall jener der Daimler Truck-Aktie - bis zum Laufzeitende des Scheines weder die obere noch die untere Barriere berührt oder durchkreuzt, dann wird der Inline-Optionsschein am Laufzeitende mit 10 Euro zurückbezahlt. Im Falle der Berührung einer der beiden Barrieren wird der Inline-Optionsschein mit 0,001 Euro zurückbezahlt, was dem Totalverlust des Kapitaleinsatzes entspricht.

    Inline-Optionsschein mit Barrieren bei 35/45 Euro

    Der BNP Paribas-Inline-Optionsschein auf Daimler Truck-Aktie mit der unteren Barriere bei 35 Euro, der oberen Barriere bei 45 Euro, Bewertungstag 18.9.26, ISIN: DE000PK8THH1, wurde beim Daimler Truck-Aktienkurs von 40,90 Euro mit 3,28 – 3,33 Euro gehandelt. Wenn der Aktienkurs bis zum Bewertungstag keine der beiden Barrieren berührt oder durchkreuzt, dann wird der Schein am 24.9.26 mit 10 Euro zurückbezahlt.

    Somit ermöglicht dieser Inline-Optionsschein in weniger als vier Monaten eine Renditechance von 200 Prozent, wenn der Aktienkurs weder um 14 Prozent fällt oder um 10 Prozent steigt. Im Fall der Berührung eines KO-Levels bis zum Bewertungstag wird der Schein – wie alle Inline-Optionsscheine - mit 0,001 Euro zurückbezahlt, was dem Totalverlust des Kapitaleinsatzes entspricht.

    Inline-Optionsschein mit Barrieren bei 30/50 Euro

    Auch mit einem Schein mit einer größeren Bandbreite lassen sich interessante Renditen erzielen. Der BNP Paribas-Inline-Optionsschein mit den Barrieren bei 30 und 50 Euro, Bewertungstag 18.9.26, ISIN: DE000PK8THF5, wurde beim Aktienkurs von 40,90 Euro mit 8,43 – 8,48 Euro quotiert.

    Da auch dieser Inline-Optionsschein mit 10 Euro zurückbezahlt wird, wenn der Daimler Truck-Kurs bis zum Bewertungstag keine der beiden Barrieren berührt oder durchkreuzt, ermöglicht er bis zum September 2026 eine Renditechance von 17,92 Prozent (=70 Prozent pro Jahr).

    Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Daimler Truck-Aktie oder von Hebelprodukten auf Daimler Truck-Aktie dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.






    Autor
    Walter Kozubek
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    Walter Kozubek ist Fachbuchautor* sowie Herausgeber des ZertifikateReports und HebelprodukteReports. Die kostenlosen PDF-Newsletter erscheinen wöchentlich. Weitere Infos: www.zertifikatereport.de und www.hebelprodukte.de. *Werbelink

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    Verfasst von Walter Kozubek
    Seritwärtschancen Daimler Truck-Inline-Optionsscheine mit hohen Seitwärtschancen Unterschiedliche Markzeinschätzungen
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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