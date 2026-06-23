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    Besonders beachtet!

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    Micron Technology Aktie schwächer - das belastet den Kurs heute - 23.06.2026

    Am 23.06.2026 ist die Micron Technology Aktie, bisher, um -7,80 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Micron Technology Aktie.

    Besonders beachtet! - Micron Technology Aktie schwächer - das belastet den Kurs heute - 23.06.2026
    Foto: knowlesgallery - stock.adobe.com

    Micron Technology ist ein US-Halbleiterhersteller, fokussiert auf Speicherlösungen (DRAM, NAND-Flash, SSDs) für Rechenzentren, PCs, Mobile, Automotive und Industrie. Das Unternehmen zählt zu den Top-3-Speicheranbietern weltweit. Hauptkonkurrenten sind Samsung, SK Hynix, Kioxia/WD. Stärken: Technologieführerschaft bei High-Bandwidth-Memory, Automotive- und Rechenzentrumsfokus, vertikal integrierte Fertigung.

    Micron Technology Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 23.06.2026

    Am heutigen Handelstag musste die Micron Technology Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -7,80 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +9,69 %, geht es heute bei der Micron Technology Aktie nach unten. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

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    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Micron Technology in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +179,06 % bestehen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Micron Technology Aktie damit um +5,42 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +52,59 %. Im Jahr 2026 gab es für Micron Technology bisher ein Plus von +297,86 %.

    Während Micron Technology deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -2,01 %. Damit gehört Micron Technology heute zu den auffälligeren Werten.

    Micron Technology Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +5,42 %
    1 Monat +52,59 %
    3 Monate +179,06 %
    1 Jahr +817,36 %
    Stand: 23.06.2026, 09:30 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Micron Technology Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die aktuelle Micron-Aktie: Kurzfristig nachbörslich Aktienkurssprung, gefolgt von Gewinnmitnahmen und Debatten über Zielmarken um ca. 1.200 USD/Euro. Anleger diskutieren Nachkaufgelegenheiten gegen Risiko der Korrektur, schauen auf fundamentale Treiber wie Chipknappheit, Margenentwicklung und Ausblick, während technische Muster (etwa SKS) und mögliche Kursmanipulationsreaktionen der Marktteilnehmer thematisiert werden.

    Zur Micron Technology Diskussion

    Informationen zur Micron Technology Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Micron Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,12 Bil.EUR € wert.

    DAX scheitert erneut an der 25 000 – Luft am Aktienmarkt wird dünner


    Ein weiterer Versuch des DAX, die Marke von 25 000 Punkten nachhaltig zu überwinden, ist gescheitert. Vorbörslich notiert der Index wieder unter 24 900 Punkten.

    Dax könnte Asien-Korrektur nach unten folgen


    Der Dax bleibt auf Schlingerkurs um die runde Marke von 25.000 Punkten. Knapp eine Stunde vor Handelsbeginn deutet sich am Dienstag nach einer Korrektur an den Asien-Börsen auch in Deutschland ein erneuter Rückschlag ab. Der X-Dax als …

    So schlagen sich die Wettbewerber von Micron Technology

    Intel, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -6,58 %. Western Digital notiert im Minus, mit -4,52 %. Samsung Electronics notiert im Minus, mit -11,48 %.

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    Ob die Micron Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Micron Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Micron Technology

    -9,00 %
    +8,12 %
    +49,76 %
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    +8.767,66 %
    +6.241,38 %
    ISIN:US5951121038WKN:869020
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    Verfasst von Markt Bote
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