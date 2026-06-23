Micron Technology Aktie schwächer - das belastet den Kurs heute - 23.06.2026

Am heutigen Handelstag musste die Micron Technology Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -7,80 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +9,69 %, geht es heute bei der Micron Technology Aktie nach unten. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Micron Technology ist ein US-Halbleiterhersteller, fokussiert auf Speicherlösungen (DRAM, NAND-Flash, SSDs) für Rechenzentren, PCs, Mobile, Automotive und Industrie. Das Unternehmen zählt zu den Top-3-Speicheranbietern weltweit. Hauptkonkurrenten sind Samsung, SK Hynix, Kioxia/WD. Stärken: Technologieführerschaft bei High-Bandwidth-Memory, Automotive- und Rechenzentrumsfokus, vertikal integrierte Fertigung.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Micron Technology in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +179,06 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Micron Technology Aktie damit um +5,42 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +52,59 %. Im Jahr 2026 gab es für Micron Technology bisher ein Plus von +297,86 %.

Während Micron Technology deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -2,01 %. Damit gehört Micron Technology heute zu den auffälligeren Werten.

Micron Technology Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +5,42 % 1 Monat +52,59 % 3 Monate +179,06 % 1 Jahr +817,36 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Micron Technology Aktie

Stand: 23.06.2026, 09:30 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die aktuelle Micron-Aktie: Kurzfristig nachbörslich Aktienkurssprung, gefolgt von Gewinnmitnahmen und Debatten über Zielmarken um ca. 1.200 USD/Euro. Anleger diskutieren Nachkaufgelegenheiten gegen Risiko der Korrektur, schauen auf fundamentale Treiber wie Chipknappheit, Margenentwicklung und Ausblick, während technische Muster (etwa SKS) und mögliche Kursmanipulationsreaktionen der Marktteilnehmer thematisiert werden.

Informationen zur Micron Technology Aktie

Es gibt 1 Mrd. Micron Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,12 Bil.EUR € wert.

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Der Dax bleibt auf Schlingerkurs um die runde Marke von 25.000 Punkten. Knapp eine Stunde vor Handelsbeginn deutet sich am Dienstag nach einer Korrektur an den Asien-Börsen auch in Deutschland ein erneuter Rückschlag ab. Der X-Dax als …

So schlagen sich die Wettbewerber von Micron Technology

Intel, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -6,58 %. Western Digital notiert im Minus, mit -4,52 %. Samsung Electronics notiert im Minus, mit -11,48 %.

Micron Technology Aktie jetzt kaufen?

Ob die Micron Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Micron Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.