Merz will Renten-Vorschläge vollständig umsetzen
Für Sie zusammengefasst
- Merz fordert zügige Umsetzung des Rentenpakets
- Vollständige Umsetzung aller Vorschläge gefordert
- Bericht in Berlin übergeben Herausnahme nicht zulässig
Foto: Siarhei - 356130783
BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat die vollständige Umsetzung der Vorschläge der Rentenkommission angekündigt. "Alle Elemente dieses Reformpakets müssen jetzt zügig umgesetzt werden", sagte Merz nach der Übergabe des Berichts in Berlin. Man könne es sich nicht erlauben, einzelne Maßnahmen herauszunehmen oder abzulehnen./mfi/DP/stk
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