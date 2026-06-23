DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft LOREAL auf 'Sell'
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat L'Oreal von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 360 auf 340 Euro gesenkt. Nach einem starken Jahresstart des Konsumgüterkonzerns rechne er mit einem verlangsamten Wachstum im zweiten Halbjahr, schrieb Tom Sykes in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2026 / 08:04 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2026 / 08:04 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die L'Oreal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,21 % und einem Kurs von 372,7EUR auf Tradegate (23. Juni 2026, 09:33 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Tom Sykes
Analysiertes Unternehmen: LOREAL
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 340
Kursziel alt: 360
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Tom Sykes
Analysiertes Unternehmen: LOREAL
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 340
Kursziel alt: 360
Währung: EUR
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