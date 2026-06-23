Siemens Energy mit Spin-off-Fantasie

Siemens Energy (DE000ENER6Y0) zählt zu den großen Gewinnern im DAX: Seit Jahresbeginn hat die Aktie rund 40 Prozent zugelegt. Neben der anhaltenden Fantasie rund um den Ausbau von Stromnetzen und die enormen Investitionen in KI-Rechenzentren sorgen Gerüchte über eine mögliche Konzernaufspaltung für Rückenwind. Laut Manager Magazin prüft Siemens Energy die Abspaltung des Geschäfts mit Kompressoren und industriellen Dampfturbinen. Im Konzern verblieben dann die wachstumsstarken Bereiche Gasturbinen, Stromnetztechnik und das Windkraftgeschäft. Nach dem erfolgreichen Turnaround rückt bei Siemens Energy die Frage in den Mittelpunkt, wie der Konzern mehr Wert für seine Aktionäre schaffen kann. Eine mögliche Abspaltung liefert dafür neue Fantasie, denn üblicherweise werden einzelne Unternehmensteile an der Börse höher bewertet als im Verbund.

Der Discounter von Morgan Stanley (DE000MN3Z712) erzielt beim Preis von 134 Euro eine maximale Rendite von 16 Euro oder 27,9 Prozent p.a., sofern die Aktie am 18.12.26 zumindest auf Höhe des Caps von 150 Euro notiert. In allen Szenarien erfolgt ein Barausgleich.

Bonus-Strategie mit 34,6 Prozent Puffer (Dezember)

Sofern die Aktie bis zum 18.12.26 niemals die Barriere bei 110 Euro verletzt, erhalten Anleger im Bonus-Cap-Zertifikat der SG (DE000FE6W0G0) den Bonus- und Höchstbetrag von 170 Euro. Beim Preis von 153,40 Euro errechnet sich eine Renditechance von 16,60 Euro oder 20,5 Prozent p.a. Im negativen Szenario erfolgt eine Aktienlieferung. Attraktives Abgeld von 9 Prozent!

Einkommensstrategie mit 20,3 Prozent p.a. (Juni 2027)

Die Aktienanleihe (DE000DU8W8P3) der DZ Bank zahlt einen festen Zinssatz von 20,3 Prozent p.a., was durch den Kaufpreis unter pari zu einer effektiven Rendite von 21,7 Prozent führt, wenn die Aktie am Bewertungstag 18.6.27 zumindest auf 170 Euro handelt. Andernfalls gibt’s 5 Aktien gemäß Bezugsverhältnis (= 1.000 Euro / 170 Euro) und Bruchteile im Barausgleich.

ZertifikateReport-Fazit: Vor allem Rechenzentren für Anwendungen der Künstlichen Intelligenz treiben den Bedarf an Netzinfrastruktur und Energieerzeugung – Siemens Energy ist einer der großen Profiteure dieses Trends. Wer sich nach dem Kursanstieg gerne defensiv positionieren möchte, kann mit Zertifikaten bereits im Falle einer Seitwärtsbewegung deutlich zweistellige Jahresrenditen erzielen.

Autor: Thorsten Welgen

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Siemens Energy-Aktien oder von Anlageprodukten auf Siemens Energy-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: zertifikatereport.de