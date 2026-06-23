Voestalpine steigert Profitabilität – vorsichtiger Ausblick

Voestalpine (ISIN AT0000937503) hat das Geschäftsjahr 2025/26 besser abgeschlossen als von Analysten erwartet. Zwar gingen die Umsätze um 4,3 Prozent auf 15,1 Mrd. Euro zurück, unter anderem wegen des Verkaufs eines deutschen Edelstahlwerks. Gleichzeitig verbesserte der österreichische Stahl- und Technologiekonzern seine Profitabilität deutlich. Das operative Ergebnis (EBITDA) stieg um gut zehn Prozent auf 1,5 Mrd. Euro, während das EBIT um 59 Prozent auf 724 Mio. Euro zulegte. Der Nettogewinn erhöhte sich von 179 auf 424 Mio. Euro. Besonders positiv entwickelte sich der freie Cashflow, der mit 537 Mio. Euro deutlich über den Erwartungen lag. Dadurch konnte die Verschuldung weiter gesenkt werden. Für das laufende Geschäftsjahr erwartet das Management ein EBITDA von 1,6 bis 1,85 Mrd. Euro. Der Ausblick bleibt jedoch vorsichtig: Zwar dürften Restrukturierungen und neue EU-Schutzmaßnahmen für die Stahlindustrie stützen, eine schwache Industriekonjunktur, hohe Energiepreise und verschobene Energieprojekte bremsen jedoch das Wachstum.

Das Discount-Zertifikat der SG mit der ISIN DE000FD16EB4 generiert beim Kaufpreis von 37,20 Euro eine Rendite von 2,80 Euro oder 14,2 Prozent p.a., sofern die Aktie am Bewertungstag 18.12.26 zumindest auf Höhe des Caps von 40 Euro schließt. Andernfalls erfolgt eine Aktienlieferung.

Bonusstrategie mit 26 Prozent Puffer (Dezember)

Ein Capped-Bonus-Zertifikat (AT0000A3R2U6) der Erste Bank zahlt den Höchstbetrag von 46,70 Euro, wenn die Barriere bei 32,30 Euro bis zum 18.12.26 niemals verletzt wird. Beim Preis von 42,70 Euro können 4 Euro oder 18,1 Prozent p.a. erzielt werden. Immer Barausgleich. Top: 2 Prozent Abgeld!

Einkommensstrategie mit 9,9 Prozent p.a. Kupon und 8 Prozent Puffer (März)

Die Aktienanleihe der DZ Bank mit der ISIN DE000DU8ESX9 zahlt unabhängig von der Kursentwicklung einen festen Zinskupon von 9,9 Prozent p.a., was durch den Kauf unter pari zu einer effektiven Rendite von 12,9 Prozent p.a. führt, sofern die Aktie am 19.3.27 zumindest auf Höhe des Basispreises von 40 Euro notiert. Ansonsten gibt’s die Lieferung von 25 Aktien (= 1.000 Euro / 40 Euro).

ZertifikateReport-Fazit: Starker Cashflow, sinkende Verschuldung und steigende Gewinne sprechen für Voestalpine. Der vorsichtige Ausblick begrenzt derzeit jedoch das Kurspotenzial. Risikobewusste Anleger können bereits bei einer Seitwärtsbewegung der Aktie interessante zweistellige Jahresrenditen erzielen und Kursschwächen im Rahmen des Puffers einfach aussitzen.

Autor: Thorsten Welgen

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Voestalpine-Aktien oder von Anlageprodukten auf Voestalpine-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: zertifikatereport.de