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    Besonders beachtet!

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    Volkswagen (VW) Vz Aktie schwach im Handel - 23.06.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Volkswagen (VW) Vz Aktie bisher Verluste von -2,45 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Volkswagen (VW) Vz Aktie.

    Besonders beachtet! - Volkswagen (VW) Vz Aktie schwach im Handel - 23.06.2026
    Foto: Julian Stratenschulte - dpa

    Volkswagen Vz ist Kern des VW-Konzerns, einem globalen Auto- und Nutzfahrzeughersteller. Hauptprodukte: Pkw (VW, Audi, Škoda, Porsche u.a.), leichte und schwere Nutzfahrzeuge, Finanzdienstleistungen. Starke Marktstellung in Europa, global Top-3 nach Absatz. Wichtige Konkurrenten: Toyota, Stellantis, Hyundai/Kia, GM, Ford, Tesla. Stärken: breite Markenpalette, Skaleneffekte, starke Position im Volumen- und Premiumsegment.

    Volkswagen (VW) Vz Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 23.06.2026

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -2,45 % auf 78,12. Damit verliert die Aktie -1,96  gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Der Kursrückgang der Volkswagen (VW) Vz Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,77 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,45 % im Minus. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

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    Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Volkswagen (VW) Vz abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -8,08 % verkraften.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -13,97 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -14,06 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Volkswagen (VW) Vz um -24,70 % verloren.

    Volkswagen (VW) Vz Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -13,97 %
    1 Monat -14,06 %
    3 Monate -8,08 %
    1 Jahr -10,49 %
    Stand: 23.06.2026, 09:51 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die aktuelle Kursentwicklung der VW Vz-Aktie, deren Bewertung und fundamentale Perspektiven. Die Debatte dreht sich teils um eine mögliche Unterbewertung trotz Milliarden-Gewinn und stabiler Dividende, teils um politische Risiken (VW-Gesetz, Einfluss Niedersachsens/der Qatar Holding) sowie Short-Positionen. Zudem wird das Umfeld Europas Automarkt, China-Exposure und der Wandel zu Technologien bewertet.

    Zur Volkswagen (VW) Vz Diskussion

    Informationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

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    So schlagen sich die Wettbewerber von Volkswagen (VW) Vz

    BMW, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,34 %. Mercedes-Benz Group notiert im Minus, mit -0,88 %. Toyota notiert im Minus, mit -2,90 %. Tesla verliert -2,20 % Stellantis notiert im Minus, mit -2,33 %.

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    Ob die Volkswagen (VW) Vz Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Volkswagen (VW) Vz Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Volkswagen (VW) Vz

    -2,32 %
    -13,97 %
    -14,06 %
    -8,08 %
    -10,49 %
    -36,36 %
    -65,36 %
    -37,71 %
    +1.621,39 %
    ISIN:DE0007664039WKN:766403
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