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    Aktie in Schwierigkeiten

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    Vonovia mit neuem Rückschlag: Jetzt geht es nochmal eine Etage tiefer!

    Der hochverschuldete Immobilienkonzern will seine Bilanz stärken und Zinskosten senken. Hierzu werden jetzt Wandelanleihen herausgegeben, was nicht gut ankommt.

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    Aktie in Schwierigkeiten - Vonovia mit neuem Rückschlag: Jetzt geht es nochmal eine Etage tiefer!
    Foto: Midjourney

    Nicht nur KI, auch Vonovia kämpft am Dienstag mit Problemen

    Nicht nur KI- und Halbleiterwerte stehen am Dienstag massiv unter Druck, nachdem es in der Nacht vor allem am japanischen sowie am südkoreanischen Aktienmarkt zu starken Gewinnmitnahmen gekommen ist, auch DAX-Mitglied Vonovia hat mit hohen Kursverlusten zu kämpfen.

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    Angesichts eines Minus von über 17 Prozent ist das Börsenjahr für den Immobilienkonzern bislang ohnehin nicht allzu erfolgreich verlaufen – die Kombination aus steigenden Zinserwartungen und hoher Verschuldung setzen Vonovia zu. Jetzt kommen weitere -3 Prozent dazu, nachdem das Unternehmen am Dienstagmorgen Kapitalmaßnahmen angekündigt hat.

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    Wandelanleihen sollen jetzt das Schuldenproblem adressieren

    Mit rund 40 Milliarden Euro Nettoverbindlichkeiten steht Vonovia aktuell in der Kreide. Eine hohe Verschuldung ist für Immobilien- und Immobilieninvestitionskonzerne zwar nichts ungewöhnliches, da ihnen ja entsprechende Sachwerte gegenüber stehen, doch die hohen Zinskosten werden für das Unternehmen zunehmend ein Problem. Im vergangenen Geschäftsjahr lag der Zinsaufwand bei 880 Millionen Euro – das schmälert die Ertragsseite inzwischen ganz erheblich.

    Um dieses Problem zu adressieren, gibt Vonovia nun Wandelanleihen mit einem Gesamtwert von 750 Millionen Euro aus. Diese sind mit einer Laufzeit von 5 Jahren (30. Juni 2031) und mit einem Kupon von 1,625 bis 2,125 Prozent ausgestattet. Die Wandlungsprämie liegt bei 35 bis 40 Prozent über dem Referenzkurs, verkauft werden sollen die Anleihen außerhalb den USA.

    Zum Verwendungszweck gibt Vonovia in seiner Pressemitteilung an, "den Nettoerlös aus dem Angebot für allgemeine Unternehmenszwecke einschließlich der Refinanzierung von Schulden zu verwenden." Gleichzeitig behält sich der Konzern vor, die Wandelanleihen vorzeitig zurückzuzahlen beziehungsweise zurückzukaufen, wenn bestimmte Parameter erfüllt sind.

    Vonovia

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    Vonovia-Aktie mit Verlusten, neue Verkaufssignale drohen

    Grundsätzlich ist es begrüßenswert, dass Vonovia sein Schuldenproblem adressiert – dieses Vorhaben hatte CEO Luka Mucic zu seinem Amtsantritt zur strategischen Priorität erklärt – allerdings bergen Wandelanleihen ein Verwässerungsrisiko, wenn Investoren von ihrem Recht Gebrauch machen sollten, die Anleihen in Aktien zu tauschen.

    Dementsprechend verschnupft reagieren Anlegerinnen und Anleger am Dienstag und strafen die Aktie mit Verlusten von etwa 3 Prozent ab. Damit hält die notorische Kursschwäche an. Der Abstand zu den bisherigen 52-Wochen- und damit auch Mehrjahrestiefs liegt nur bei rund 3 Prozent. Sollte Vonovia weiter fallen, drohen also neue Verkaufssignale.

    Die ausgeprägte technische Schwäche, ohne dass die Aktie bereits überverkauft wäre (RSI auf Tageskursbasis bei rund 41 Punkten), spricht dafür, dass sich Anlegerinnen und Anleger auf dieses Szenario einstellen sollten – erst recht, wenn sich die Anzeichen für Zinserhöhungen auch durch die Fed verdichten, sollten die am Donnerstag erwarteten PCE-Inflationsdaten zu hoch ausfallen.

    Fazit: Ein nachvollziehbarer Schritt, der trotzdem nicht gut ankommt

    Um seine angespannte Finanzlage aufzubessern, setzt der Vonovia-Konzern auf eine Anleiheemission im Wert von 750 Millionen Euro. Diese soll noch in den kommenden Tagen abgeschlossen werden. Aus einer bilanziellen Perspektive ist der Schritt zwar zu begrüßen, allerdings reagiert der Markt empfindlich, da mit einer Verwässerung der Aktionärsstruktur zu rechnen ist. Dadurch könnten die zu erwartenden positiven Effekte, wie niedrigere Zinskosten, umgelegt auf einen Anteilsschein des Unternehmens wieder zunichte gemacht werden.

    Mit Blick auf die ausgeprägte technische Schwäche der Aktie sowie der Unsicherheit bezüglich den Anleiherenditen ist Anlegerinnen und Anlegern ein Einstieg aktuell ohnehin nicht anzuraten. Wer auf die Branche setzen möchte, sollte sich lieber US-REITs wie Realty Income und W.P. Carey ansehen, die sich von höheren Zinsen und Zinserwartungen bislang recht unbeeindruckt zeigen.

    Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurMax Gross
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