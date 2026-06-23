Rheinmetall Aktie gewinnt an Wert - 23.06.2026

Mit einer Performance von +1,96 % konnte die Rheinmetall Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Rheinmetall Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,83 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 1.204,80€, mit einem Plus von +1,96 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Rheinmetall ist ein Rüstungs- und Automobilzulieferkonzern (Defence & Powertrain). Kernprodukte: Munition, Artillerie- und Flugabwehrsysteme, Militärfahrzeuge (u.a. Boxer), Sensorik, Triebstrang- und Emissionssysteme. Starke Stellung im europäischen Verteidigungsmarkt, Profiteur steigender Verteidigungsetats. Wichtige Konkurrenten: BAE Systems, Leonardo, Thales, KNDS. USP: Systemintegrator, starke Munitionskompetenz, enge NATO-Verflechtung.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Kurs der Rheinmetall Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -21,16 %.

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Allein seit letzter Woche ist die Rheinmetall Aktie damit um +3,49 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,44 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -24,54 % verloren.

Rheinmetall Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +3,49 % 1 Monat -3,44 % 3 Monate -21,16 % 1 Jahr -33,76 %

Informationen zur Rheinmetall Aktie

Stand: 23.06.2026, 09:52 Uhr

Es gibt 46 Mio. Rheinmetall Aktien. Damit ist das Unternehmen 55,27 Mrd. € wert.

Die globalen Lieferketten für strategisch kritische Rohstoffe durchlaufen eine fundamentale Transformation. Während Großkonzerne aus den Bereichen Elektromobilität, Luft- und Raumfahrt sowie der Verteidigungsindustrie die zukünftige technologische …

So schlagen sich die Wettbewerber von Rheinmetall

BAE Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,25 %. Thales notiert im Plus, mit +0,48 %. General Dynamics notiert im Minus, mit -0,10 %. Lockheed Martin legt um +0,23 % zu Northrop Grumman notiert im Plus, mit +0,25 %.

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Ob die Rheinmetall Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rheinmetall Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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