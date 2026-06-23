Börsen Start Update
Börsenstart Europa - 23.06. - ATX schwach -1,79 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.
Der DAX steht bei 24.782,18 PKT und verliert bisher -1,22 %.
Top-Werte: Rheinmetall +1,90 %, Qiagen +1,71 %, SAP +1,63 %
Flop-Werte: Infineon Technologies -5,72 %, Siemens Energy -5,04 %, Hochtief -4,62 %
Der MDAX steht bei 31.969,61 PKT und verliert bisher -1,60 %.
Top-Werte: RENK Group +1,69 %, Sartorius Vz. +1,44 %, DWS Group +1,09 %
Flop-Werte: SUESS MicroTec -11,85 %, Nordex -6,84 %, AIXTRON -6,73 %
Der TecDAX bewegt sich bei 3.904,00 PKT und fällt um -1,38 %.
Top-Werte: Qiagen +1,71 %, SAP +1,63 %, Sartorius Vz. +1,44 %
Flop-Werte: SUESS MicroTec -11,85 %, Nordex -6,84 %, AIXTRON -6,73 %
Der E-Stoxx 50 steht aktuell (09:59:26) bei 6.223,58 PKT und fällt um -1,43 %.
Top-Werte: Rheinmetall +1,90 %, Anheuser-Busch InBev +1,77 %, SAP +1,63 %
Flop-Werte: ASML Holding -6,83 %, Infineon Technologies -5,72 %, Siemens Energy -5,04 %
Der ATX steht bei 6.471,98 PKT und verliert bisher -1,79 %.
Top-Werte: CA-Immobilien-Anlagen -0,11 %, EVN -0,68 %, OMV -1,11 %
Flop-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -9,31 %, Lenzing -3,95 %, voestalpine -3,14 %
Der SMI bewegt sich bei 13.841,93 PKT und fällt um -0,01 %.
Top-Werte: Roche Holding Bearer Participation Cert +2,09 %, Lonza Group +1,33 %, Novartis +1,17 %
Flop-Werte: ABB -2,96 %, Partners Group Holding -1,62 %, Holcim -1,47 %
Der CAC 40 bewegt sich bei 8.312,37 PKT und fällt um -0,96 %.
Top-Werte: Eurofins Scientific +1,73 %, Pernod Ricard +1,55 %, Carrefour +1,36 %
Flop-Werte: STMicroelectronics -6,62 %, Renault -4,13 %, Schneider Electric -3,89 %
Der OMX Stockholm 30 steht bei 3.146,49 PKT und verliert bisher -1,35 %.
Top-Werte: AstraZeneca +0,74 %, Securitas Shs(B) -0,18 %, Essity Registered (B) -0,25 %
Flop-Werte: ABB -2,96 %, Sandvik -2,84 %, Alfa Laval -2,21 %
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