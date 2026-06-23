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    Bas

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    Kein 'Rosinenpicken' aus Rentenvorschlägen

    Für Sie zusammengefasst
    • Vorschläge eröffnen Perspektive für junge Menschen
    • Paritätisch finanzierter Kapitalstock hebt Renten
    • Junge Generation erhält später höhere Renten
    Bas - Kein 'Rosinenpicken' aus Rentenvorschlägen
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN (dpa-AFX) - Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas sieht mit den Vorschlägen der Expertenkommission zur Zukunft der Rente auch eine Perspektive für heute junge Menschen. Durch den empfohlenen paritätisch finanzierten Kapitalstock werde das Rentenniveau steigen, sagte die SPD-Politikerin zur Entgegennahme des Abschlussberichts der Regierungskommission in Berlin. Damit werde die junge Generation später eine höhere Rente haben als die Rentner heute. Sie werde nicht vergessen. Es sei gelungen, ihr eine Perspektive aufzumachen.

    Bas betonte mit Blick auf die insgesamt 33 Vorschläge: "Es gibt jetzt kein Rosinenpicken, es ist ein Gesamtkunstwerk." In dem Paket greife alles ineinander, so dass man nicht das eine oder andere weglassen könne. Für die Umsetzung müssten sicherlich noch die Koalitionsfraktionen mitgenommen werden. Sie sei sehr zuversichtlich, dass dies gelingen könne./sam/bw/vsr/DP/nas






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