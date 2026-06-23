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    Absturz gekauft

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    Cathie Wood greift beherzt nach SpaceX-Crash zu

    Nach einer dreitägigen Verlustserie der SpaceX-Aktie nutzt Cathie Wood die Schwächephase und setzt mit Ark Invest erneut auf den Raumfahrtgiganten.

    Für Sie zusammengefasst
    Absturz gekauft - Cathie Wood greift beherzt nach SpaceX-Crash zu
    Foto: Dall-E

    Der spektakuläre Börsenstart von SpaceX hat innerhalb weniger Handelstage einen deutlichen Dämpfer erhalten. Nachdem die Aktie des von Elon Musk geführten Raumfahrt- und Technologiekonzerns am Montag um mehr als 16 Prozent eingebrochen war, nutzte Cathie Woods Investmenthaus Ark Invest den Kursrückgang für umfangreiche Zukäufe.

    Insgesamt erwarb Ark Invest 210.121 SpaceX-Aktien im Wert von rund 32,5 Millionen US-Dollar. Die Käufe erfolgten über die ETFs ARK Innovation (ARKK), ARK Autonomous Technology & Robotics (ARKQ), ARK Next Generation Internet (ARKW) sowie ARK Space Exploration & Innovation (ARKX).

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    SpaceX verliert in drei Tagen über 600 Milliarden US-Dollar

    Die SpaceX-Aktie schloss den Handel am Montag bei 154,60 US-Dollar und damit auf dem niedrigsten Niveau seit dem Börsendebüt am 12. Juni. Innerhalb von nur drei Handelstagen summierte sich der Kursverlust auf über 23 Prozent. Gleichzeitig wurden mehr als 600 Milliarden US-Dollar an Börsenwert vernichtet.

    Dabei hatte die Aktie zunächst einen bemerkenswerten Höhenflug hingelegt. Nach dem IPO-Preis von 150 US-Dollar war der Kurs bereits am 16. Juni auf ein Rekordhoch von 225,64 US-Dollar gestiegen. Die anschließende Korrektur löschte jedoch einen Großteil dieser Gewinne wieder aus.

    Cathie Wood setzt auf SpaceX

    Die aktuellen Käufe ergänzen eine deutlich größere Transaktion unmittelbar nach dem Börsengang. Bereits am ersten Handelstag hatte Ark Invest rund 3,29 Millionen SpaceX-Aktien im Gesamtwert von etwa 444,3 Millionen US-Dollar erworben.

    Im ARKK-Fonds ist die Aktie inzwischen mit einem Anteil von 4,46 Prozent beziehungsweise rund 313,7 Millionen US-Dollar die sechstgrößte Position. Vor dem Unternehmen liegen lediglich Schwergewichte wie Tesla, Robinhood, Tempus AI, Crispr Therapeutics und Advanced Micro Devices.

    Darüber hinaus ist SpaceX mittlerweile die viertgrößte Beteiligung im ARKQ-Fonds, die größte Position im Weltraum-ETF ARKX sowie die zehntgrößte Beteiligung im ARKW-Fonds.

     

    Ark sieht Billionenpotenzial bis 2030

    Wood hat sich mehrfach positiv zu den langfristigen Perspektiven des Unternehmens geäußert. Erst vor wenigen Wochen erklärte sie in einem Interview, SpaceX verfüge über einen technologischen Vorsprung von etwa zehn Jahren gegenüber seinen Wettbewerbern.

    Diese Einschätzung spiegelt sich auch in den internen Bewertungsmodellen von Ark Invest wider. Das Unternehmen kalkuliert für SpaceX bis zum Jahr 2030 einen Basiswert von rund 2,5 Billionen US-Dollar. Im optimistischen Szenario steigt die Bewertung sogar auf etwa 3,1 Billionen US-Dollar.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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