Porsche AG: Die drei Säulen der Strategie 2035 im Fokus

Vorstandsvorsitzender Dr. Michael Leiters stellt die Strategie 2035 vor mit dem Ziel einer nachhaltig gesunden Profitabilität und erhöhter strategischer Resilienz; die Strategie besteht aus drei Handlungsfeldern.

Säule Marke & Kunde: Stärkere Konzentration auf die Sportwagen‑DNA (Design, Performance, Fahrspaß, Exklusivität); Fokus auf Wert, Begehrlichkeit und Profitabilität statt Absatzvolumen.

Säule Produkte & Technologie: Produktstrategie als zentraler Hebel — Reduktion der Derivate und stärkere Fokussierung; weiterhin Investitionen in Verbrenner, Hybride und BEV; Hybrid wichtig insbesondere für den 911 (kein vollelektrischer 911); Cayenne Electric als Schlüssel‑BEV.

Säule Unternehmen & operatives Geschäft: Strukturelle Straffung der Organisation, weniger Komplexität, Nutzung von Plattform‑/Baukasten‑Synergien; Gespräche mit Arbeitnehmervertretungen über sozialverträgliche Anpassungen der Beschäftigtenzahl.

Finanzkennzahlen und Dividende: Prognose 2026 bestätigt — operative Konzernumsatzrendite 5,5–7,5% (inkl. außerordentlicher Aufwendungen €800–900 Mio. und Zollbelastungen ~€700 Mio.), Umsatzerwartung €35–36 Mrd.; Netto‑Cashflow‑Marge Automobile 3–5%; Dividendenvorschlag für 2025: €1,00 je Stammaktie und €1,01 je Vorzugsaktie (in absoluten Zahlen niedriger als Vorjahr).

Zeitplan & Governance: Strategie 2035 wird am 7. Oktober beim Capital Markets Day detailliert vorgestellt; Aufsichtsrat und Dr. Wolfgang Porsche unterstützen Leiters; klares Bekenntnis zu "Made in Germany" und Hinweis, dass die Verbesserung der Margen Zeit braucht.

Der nächste wichtige Termin, Hauptversammlung, bei Porsche AG ist am 23.06.2026.

Der Kurs von Porsche AG lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 47,99EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,25 % im Plus.

15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 48,23EUR das entspricht einem Plus von +0,50 % seit der Veröffentlichung.

Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 31.988,17PKT (-1,76 %).







Schreibe Deinen Kommentar