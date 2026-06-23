Präsentation zum Kapitalmarkttag über Sibanye-Stillwaters Betriebe in Südafrika

Johannesburg, 23. Juni 2026 / IRW-Press / Sibanye-Stillwater (https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/sibanye-stillwater-ltd/ ) (Ticker JSE: SSW und NYSE: SBSW) teilt den Aktionären mit, dass der Konzern heute, am 23. Juni 2026, einen Kapitalmarkttag mit Schwerpunkt auf seinen Betrieben im südlichen Afrika (SA) veranstaltet. Die Präsentation zum Kapitalmarkttag enthält neue Informationen, darunter bisher unveröffentlichte Prognosen zu Kosten, Kapitalbedarf und Produktion für die südafrikanischen Betriebe des Konzerns (Primär- und Sekundärbergbau), und wird um 09:00 Uhr (CAT) / 08:00 Uhr (BST) / 03:00 Uhr (EST) unter http://www.sibanyestillwater.com/news-investors/presentations/ verfügbar sein.

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Über Sibanye-Stillwater

Sibanye-Stillwater ist ein globaler Bergbau- und Metallkonzern mit einem breit gefächerten Portfolio von Betrieben und Projekten und Investitionen auf fünf Kontinenten. Der Konzern ist außerdem eines der weltweit führenden Recyclingunternehmen und hält Beteiligungen an führenden Sekundärbergbaubetrieben.

Sibanye-Stillwater ist einer der größten Produzenten und Veredler von Metallen der Platingruppe (PGM: Platin, Palladium, Rhodium, Iridium und Ruthenium) und ein führender Goldproduzent. Das Unternehmen fördert zudem Nickel, Chrom, Kupfer, Silber, Kobalt und Zink. Der Konzern hat sein Geschäftsfeld auf den Abbau und die Verarbeitung von Batteriemetallen ausgeweitet und ihre Präsenz in der Kreislaufwirtschaft durch den weltweiten Ausbau ihrer Aktivitäten in den Bereichen Recycling und Sekundärbergbau verstärkt. Weitere Informationen finden Sie unter www.sibanyestillwater.com.

Kontakt Investor Relations:

E-Mail: ir@sibanyestillwater.com

Website: www.sibanyestillwater.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/sibanye-stillwater

Facebook: https://www.facebook.com/SibanyeStillwater

YouTube: https://www.youtube.com/@sibanyestillwater/videos

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Sponsor: J.P. Morgan Equities South Africa Proprietary Limited

In Europa:

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