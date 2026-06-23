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    Der vergessene Anden-Kupfergürtel

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    Dieser Explorer will Argentiniens Kupferschatz heben

    Chile fördert ein Viertel des weltweiten Kupfers. Direkt auf der anderen Seite der Anden liegt Argentinien - mit gleicher Geologie und kaum Produktion. Argentina Metals hat sich genau dort positioniert – und ist ab sofort auch an der Börse handelbar.

     

    Mit seinem Listing an der TSX Venture Exchange öffnet sich Argentina Metals Corp. (TSX-V: VLLC, Frankfurt: VA5, ISIN: CA04022C1095, WKN: A42CJA) erstmals einem breiten Anlegerpublikum. Das kanadische Unternehmen mit Sitz in Vancouver hat die erste Phase seiner Entwicklung als privates Unternehmen abgeschlossen: Landpaket gesichert, Feldprogramm durchgeführt, Technischen Bericht vorgelegt, mehr als 5 Mio. CAD eingesammelt. Die weitere Explorationsarbeit erfolgt nun im Licht des öffentlichen Kapitalmarkts.

     

    Die Idee dahinter ist so einfach wie überzeugend. Wer die Landkarte des globalen Kupferbergbaus betrachtet, stößt auf eine geologische Merkwürdigkeit. Der Andengürtel, der sich entlang der chilenisch-argentinischen Grenze zieht, beherbergt drei der größten Kupfer-Porphyr-Systeme der Welt: El Teniente, Río Blanco-Los Bronces und Los Pelambres-El Pachón. Sie liegen alle auf der chilenischen Seite. Chile produziert rund 25 Prozent des weltweiten Kupfers. Argentinien, mit identischer Geologie auf der anderen Seite des Gebirges, trägt zur globalen Kupferproduktion bislang kaum etwas bei. Der Grund ist weniger geologischer als historischer Natur: politische Instabilität, Währungsrisiken und ein Regelwerk, das Investoren jahrzehntelang eher abschreckte als anzog. Das beginnt sich nun aber grundlegend zu ändern.

     

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    Argentinien ist als Bergbaustandort zurück. Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Die Bergbauexporte des Landes stiegen 2025 auf einen Rekordwert von 6,037 Mrd. USD, 2026 wird ein weiterer Sprung auf rund 9 Mrd. USD prognostiziert. Im Zentrum dieser Entwicklung steht das RIGI-Investitionsregime, das die Regierung von Präsident Javier Milei 2024 verabschiedet hat. Projekte ab einem Mindestinvestitionsvolumen von 200 Mio. USD erhalten eine 30-jährige Garantie für steuerliche, zollrechtliche und devisenrechtliche Stabilität. Bis Mai 2026 wurden 13 Bergbauprojekte unter RIGI genehmigt, mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von über 42 Mrd. USD. Rund 40 weitere Projekte befinden sich in der Prüfungsphase.

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