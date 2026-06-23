Die Magnificent 7-Aktien sehr schwach, während Chip-Aktien immer weiter gestiegen sind: was stimmt da nicht? Es ist das KI-Paradox: die Magnificent 7 sind es, die die Schecks ausstellen - die KI-Chip-Unternehmen dagegen bekommen diese Schecks. Aber was ist, wenn die Magnificent 7 aufhören, diese Schecks auszustellen, weil ihre Aktienkurse immer weiter fallen und die Aktionäre Druck machen, die KI-Ausgaben zu stoppen? Genau das wird passieren - und die Frage ist nun nur noch, wer der erste Hyperscaler ist, der den KI-Aktien den Stecker ziehen wird! Microsoft? Fkt ist, dass die Märkte nun nicht mehr KI-Investitionen feiern, sondern sich fragen: wo ist der Ertrag für diese gigantischen Investitionen?

Hinweis aus Video:

Webinar mit Andre Stagge und Markus Fugmann, Dienstag, 23.06. 19Uhr (Werbung):

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Das Video "Magnificent 7-Absturz: Wer zieht Chip-Aktien zuerst den Stecker?" sehen Sie hier..