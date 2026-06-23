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    Magnificent 7-Absturz: Wer zieht Chip-Aktien zuerst den Stecker?

    Es ist das KI-Paradox: die Magnificent 7 sind es, die die Schecks ausstellen - die KI-Chip-Unternehmen dagegen bekommen diese Schecks. Aber was ist, wenn die Magnificent 7 aufhören, diese Schecks auszustellen, weil ihre

    Die Magnificent 7-Aktien sehr schwach, während Chip-Aktien immer weiter gestiegen sind: was stimmt da nicht? Es ist das KI-Paradox: die Magnificent 7 sind es, die die Schecks ausstellen - die KI-Chip-Unternehmen dagegen bekommen diese Schecks. Aber was ist, wenn die Magnificent 7 aufhören, diese Schecks auszustellen, weil ihre Aktienkurse immer weiter fallen und die Aktionäre Druck machen, die KI-Ausgaben zu stoppen? Genau das wird passieren - und die Frage ist nun nur noch, wer der erste Hyperscaler ist, der den KI-Aktien den Stecker ziehen wird! Microsoft? Fkt ist, dass die Märkte nun nicht mehr KI-Investitionen feiern, sondern sich fragen: wo ist der Ertrag für diese gigantischen Investitionen?

    Hinweis aus Video:

    Webinar mit Andre Stagge und Markus Fugmann, Dienstag, 23.06. 19Uhr (Werbung):
    Hier anmelden https://www.andre-stagge.de/finanzmarktwelt

     

    Das  Video "Magnificent 7-Absturz: Wer zieht Chip-Aktien zuerst den Stecker?" sehen Sie hier..





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    Markus Fugmann
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    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
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    Verfasst von Markus Fugmann
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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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