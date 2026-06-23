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    Chartanalyse

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    Vestas-Aktie: Erholungstrend setzt sich fort, Widerstand rückt näher

    Die Vestas-Aktie hat einen tiefen Absturz, eine zähe Bodenbildung und eine kraftvolle Erholung hinter sich. Nun notiert sie wieder im oberen Drittel der 3-Jahres-Spanne – getragen von einem stabilen Aufwärtstrend, aber noch klar unter dem früheren Hoch.

    Chartanalyse - Vestas-Aktie: Erholungstrend setzt sich fort, Widerstand rückt näher
    Foto: Björn Wylezich - stock.adobe.com

    Übergeordnete Entwicklung der Vestas-Wind-Systems-Aktie

    Über die vergangenen drei Jahre zeigt die Aktie von Vestas Wind Systems einen ausgeprägten Zyklus aus Abwärtsphase, Bodenbildung und anschließender Erholung. Vom Bereich um 24 bis 26 Euro Mitte 2023 rutschte der Kurs bis zum markanten 3-Jahres-Tief bei 11,54 Euro am 29. April 2025 ab. Diese mehrmonatige Schwächephase wurde ab dem Frühjahr 2025 von einer stabilen Bodenbildung begleitet, aus der die Aktie dynamisch nach oben drehte. In der Folge setzte sich ein klarer Aufwärtstrend durch, der den Wert bis Mitte 2026 wieder deutlich in Richtung der früheren Niveaus führte, ohne das Hoch aus dem Jahr 2023 zu erreichen.

    Aktuelle Situation im 3-Jahres-Kontext

    Der jüngste Schlusskurs liegt bei 24,54 Euro (22. Juni 2026). Damit notiert die Vestas-Aktie rund 15 Prozent unter dem 3-Jahres-Hoch von 28,86 Euro, das am 28. Dezember 2023 markiert wurde. Gleichzeitig hat sich der Wert eindrucksvoll vom 3-Jahres-Tief bei 11,54 Euro gelöst: Ausgehend von diesem Tief entspricht der aktuelle Stand einem Plus von gut 113 Prozent. Charttechnisch bewegt sich die Aktie damit im oberen Drittel ihrer 3-Jahres-Spanne und bestätigt den seit 2025 laufenden Erholungstrend, ohne jedoch in eine überhitzte Zone nahe des Mehrjahreshochs vorgedrungen zu sein.

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    200-Tage-Linie als Trendfilter

    Die 200-Tage-Linie verläuft auf Basis der vorliegenden Schlusskurse aktuell im Bereich von rund 20,50 Euro. Mit einem Schlusskurs von 24,54 Euro ergibt sich ein Aufschlag von knapp 20 Prozent auf diesen langfristigen Durchschnitt. Der Kursverlauf oberhalb der 200-Tage-Linie und der deutliche positive Abstand signalisieren einen etablierten mittelfristigen Aufwärtstrend. Rücksetzer in Richtung der gleitenden Durchschnittslinie wären aus technischer Sicht eher als Korrekturen innerhalb dieses intakten Aufwärtstrends zu interpretieren, solange der Bereich um die 200-Tage-Linie nicht nachhaltig unterschritten wird.

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    Unterstützungen und Widerstände im Chartbild

    Auf der Unterseite hat sich eine breite Unterstützungszone im Bereich von 20 bis 21 Euro herausgebildet. In dieser Region prallte der Kurs bereits mehrfach nach unten ab, sowohl während der Schwächephase im Herbst 2024 als auch bei Rücksetzern Anfang 2026. Eine weitere, nähere Unterstützung lässt sich um 23 Euro ausmachen, wo zuletzt wiederholt Käufer in den Markt kamen. Auf der Oberseite trifft die Aktie im Bereich von 26 bis 27 Euro auf einen markanten Widerstand, der sich aus mehreren Hochpunkten im Frühjahr 2026 ableiten lässt. Erst ein Ausbruch darüber würde den Weg in Richtung des 3-Jahres-Hochs bei 28,86 Euro freimachen, das als übergeordnete Widerstandsmarke fungiert und den nächsten großen Zielbereich im Chart darstellt.

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    Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.




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