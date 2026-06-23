Brutaler Selloff in Südkorea lässt Samsung und SK Hynix zweistellig einbrechen

Zwei der wertvollsten Chipkonzerne der Welt haben am Dienstag jeweils mehr als ein Zehntel ihres Börsenwertes. Samsung Electronics und SK Hynix rissen den südkoreanischen KOSPI-Index so tief in die Tiefe, dass die Börse in Seoul den Handel am Nachmittag für zwanzig Minuten vollständig aussetzen musste. Beide Werte, die in den vergangenen Wochen zum Motor der koreanischen Börsenrallye geworden waren, brachen um mehr als 12 Prozent ein.

Auslöser war ein breiter Ausverkauf in Technologiewerten, der den globalen Aktienmarkt erfasste. Die kalte Dusche trifft auf einen Markt, der sich zuvor in einem historischen Rausch befand. Der KOSPI hatte am Montag zum ersten Mal überhaupt die Marke von 9.100 Punkten geknackt, seit Jahresbeginn hatte der Index um fast 95 Prozent zugelegt. Ein Plus, das in dieser Größenordnung selbst für AI-getriebene Technologiemärkte außergewöhnlich ist.