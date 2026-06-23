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    Handelsstopp in Seoul

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    Brutaler Selloff in Südkorea lässt Samsung und SK Hynix zweistellig einbrechen

    Samsung und SK Hynix verlieren binnen Stunden Milliarden an Börsenwert. Schuld sind nicht Hedgefonds, sondern Kleinanleger mit gehebelten ETFs.

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    Handelsstopp in Seoul - Brutaler Selloff in Südkorea lässt Samsung und SK Hynix zweistellig einbrechen
    Foto: Ahn Young-Joon/AP/dpa

    Zwei der wertvollsten Chipkonzerne der Welt haben am Dienstag jeweils mehr als ein Zehntel ihres Börsenwertes. Samsung Electronics und SK Hynix rissen den südkoreanischen KOSPI-Index so tief in die Tiefe, dass die Börse in Seoul den Handel am Nachmittag für zwanzig Minuten vollständig aussetzen musste. Beide Werte, die in den vergangenen Wochen zum Motor der koreanischen Börsenrallye geworden waren, brachen um mehr als 12 Prozent ein.

    Auslöser war ein breiter Ausverkauf in Technologiewerten, der den globalen Aktienmarkt erfasste. Die kalte Dusche trifft auf einen Markt, der sich zuvor in einem historischen Rausch befand. Der KOSPI hatte am Montag zum ersten Mal überhaupt die Marke von 9.100 Punkten geknackt, seit Jahresbeginn hatte der Index um fast 95 Prozent zugelegt. Ein Plus, das in dieser Größenordnung selbst für AI-getriebene Technologiemärkte außergewöhnlich ist.

    Der Grund für diese Überhitzung liegt nicht allein in der operativen Stärke der Chipkonzerne. Alexander Redman, Chefstratege für Aktien bei der Investmentbank CLSA, macht gegenüber Reuters eine andere Kraft verantwortlich: "Die Volatilität ist explodiert. Das lässt sich nicht erklären, ohne den massiven Einstieg von Kleinanlegern zu berücksichtigen." Und weiter: Regulatoren hätten durch die Zulassung gehebelter Einzel-Aktien-ETFs "Öl ins Feuer gegossen".

    SK hynix

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    ISIN:US78392B1070WKN:A1JWRE
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    Genau das ist der Kern des Problems. Südkoreas Marktaufsicht hatte erst im vergangenen Monat gehebelte Fonds auf einzelne Chipaktien genehmigt, die es Kleinanlegern erlauben, mit Fremdkapital auf Kursgewinne zu wetten. Die Schulden, die Privatanleger dafür aufgenommen haben, stiegen im Juni auf einen Rekordstand. Der Chef der koreanischen Börsenaufsicht räumte inzwischen ein, die Genehmigung sei vorschnell gewesen.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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