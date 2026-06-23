BERNSTEIN RESEARCH stuft AIR FRANCE-KLM auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Air France-KLM auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 10,20 Euro belassen. Die entscheidende Frage laute derzeit, ob die europäischen Fluggesellschaften ihre Kapazitätspläne anpassten, sollte der Frieden in Nahost anhalten, schrieb Alex Irving in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Nach dem Sommer könnten niedrigere Treibstoffpreise den Bedarf an Kapazitätskürzungen verringern. Im Sommer wäre der Verzicht auf mögliche Kapazitätskürzungen positiv für die Flughafenbetreiber, die das Verkehrsaufkommen in der Hochsaison bewältigen müssten./edh/glVeröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2026 / 10:06 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2026 / 04:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AIR France - KLM Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,60 % und einem Kurs von 12,37EUR auf Tradegate (23. Juni 2026, 10:24 Uhr) gehandelt.



