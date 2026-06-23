DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft HSBC HLDGS auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für HSBC von 1450 auf 1520 Pence angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Vermögensverwaltungsgeschäft in Asien biete den globalen britischen Banken vielversprechende Chancen, schrieb Robert Noble in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Denn das verwaltete Vermögen wachse dort schneller als in anderen Regionen ? ein Trend, der sich fortsetzen dürfte, da Privathaushalte zunehmend von Einlagen zu komplexeren Anlageformen übergingen./rob/edh/glVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2026 / 08:04 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die HSBC Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,84 % und einem Kurs von 16,69EUR auf Tradegate (23. Juni 2026, 10:38 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: HSBC HLDGS

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 15,2

Kursziel alt: 14,5

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A

