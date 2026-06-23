WARBURG RESEARCH stuft AIXTRON auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Aixtron nach einer Investorenveranstaltung von 23,50 auf 56,00 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Angesichts des starken Umsatzwachstums dürfte der Halbleiterindustrie-Zulieferer bis zum Geschäftsjahr 2028 eine Ebit-Marge von 30 Prozent erreichen, verglichen mit der Konsensprognose von 27 Prozent, schrieb Malte Schaumann in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings ließen die deutlichen Kursgewinne der vergangenen Monate nur begrenzten Spielraum für eine Neubewertung./rob/edh/glVeröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,02 % und einem Kurs von 56,78EUR auf Tradegate (23. Juni 2026, 10:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Malte Schaumann

Analysiertes Unternehmen: AIXTRON

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 56,00

Kursziel alt: 23,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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