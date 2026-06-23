WARBURG RESEARCH stuft DEUTZ AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Deutz nach einer Investorenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 13,20 Euro belassen. Das Management habe die strategische Neuausrichtung des Unternehmens und die Ambitionen hinter den Wachstumszielen für 2030 erläutert, schrieb Stefan Augustin in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die zentrale Botschaft: Deutz sei kein rein zyklischer Hersteller von Verbrennungsmotoren mehr, sondern ein zunehmend technologieorientiertes Unternehmen mit einem glaubwürdigen Plan, den Umsatz bis 2030 nahezu zu verdoppeln und die Profitabilität (Ebit-Marge) auf ein Rekordniveau zu steigern./rob/edh/glVeröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,25 % und einem Kurs von 9,455EUR auf Tradegate (23. Juni 2026, 10:36 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: DEUTZ AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 13,20

Kursziel alt: 13,20

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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