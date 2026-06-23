DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Relx auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Relx auf "Buy" mit einem Kursziel von 3050 Pence belassen. Jüngste Gespräche mit dem Management des Anbieters von Online-Datenbanken hätten seine positive Einschätzung hinsichtlich der strategischen Positionierung und der Geschäftsentwicklung bestätigt, schrieb Steve Liechti in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Für das erste Halbjahr rechnet er mit einem Umsatzwachstum von 7 Prozent auf vergleichbarer Basis./rob/edh/glVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2026 / 08:04 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die RELX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,03 % und einem Kurs von 27,34EUR auf Tradegate (23. Juni 2026, 10:25 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Steve Liechti

Analysiertes Unternehmen: Relx

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 30,5

Kursziel alt: 30,5

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A

