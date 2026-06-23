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    Reiche

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    Reformkurs gehen - 'auch wenn es unangenehm wird'

    Für Sie zusammengefasst
    • Entschlossenheit beim Reformkurs der Bundesregierung
    • Deutschland wieder an Spitze Europas bringen wollen
    • Reformen bei Rente und Energiewende stoßen auf Kritik
    Reiche - Reformkurs gehen - 'auch wenn es unangenehm wird'
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN (dpa-AFX) - Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche wirbt für Entschlossenheit beim Reformkurs der Bundesregierung. Die CDU-Politikerin sagte beim Tag der Industrie: "Die Maßnahmen sind bekannt, die Prozesse sind beschrieben. Es braucht jetzt die Entschlossenheit, diesen Weg zu gehen. Entschlossenheit zeigt sich nicht in einer möglichst komplizierten Problembeschreibung, sondern daran, dass man, auch wenn es im einen oder anderen Fall unangenehm wird, diesen Weg geht."

    Deutschland gehöre wieder nach vorne, an die Spitze in Europa und an die Spitze in der Welt, sagte Reiche mit Blick auf die jahrelange Wachstumsschwäche der deutschen Wirtschaft: "Ich will, dass wir dahin zurückkehren, und ich werde alles dafür tun, dass wir dahin wiederkommen."

    Die Bundesregierung plant grundlegende Reformen zum Beispiel bei der Rente. Gegen Empfehlungen der von der Regierung eingesetzten Rentenkommission gibt es bereits Widerstände. Reiche strebt einen Kurswechsel bei der Energiewende an, auch um die hohen Kosten in den Griff zu bekommen. Ihre Reformvorhaben sind umstritten, Kritiker warnen vor einem Ausbremsen des Ausbaus der erneuerbaren Energien aus Wind und Sonne./hoe/DP/nas






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