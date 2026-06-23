Kursgewinne

Bereits am Montag waren die Anleihenkurse gestiegen. EZB-Präsidenten Christine Lagarde hatte Erwartungen auf weitere Leitzinsanhebungen etwas gedämpft.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Dienstag gestiegen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future legte um 0,16 Prozent auf 126,60 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel im Gegenzug auf 2,93 Prozent.

Die Stimmung in der Wirtschaft der Eurozone hellte sich im Juni stärker als erwartet auf. Der von S&P Global erhobene Einkaufsmanagerindex signalisiert aber weiterhin einen Rückgang der wirtschaftlichen Aktivität. Es war der erste Anstieg seit Beginn des Iran-Kriegs.

Die Entwicklung bei den beiden großen Volkswirtschaften war entgegengesetzt. In Frankreich verbesserten sich die Zahlen unerwartet deutlich. In Deutschland trübten sich die Daten hingegen unerwartet ein.

Von den Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran gab es am Dienstag keine grundlegenden Neuigkeiten. Die Gespräche über ein Rahmenabkommen zur endgültigen Beendigung des Kriegs gehen momentan auf technischer Ebene weiter, wie US-Vizepräsident JD Vance bestätigte. Nach seinen Angaben will der Iran auch wieder Inspektoren der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) ins Land lassen./jsl/jkr/nas





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