Angst vor dem Tech-Crash? Jetzt auf diese explosive Ausbruchschance setzen!

Willkommen zum wallstreetONLINE-TrendFinder – Snap-On

Technologiewerte, allen voran aus der Halbleiter- und KI-Infrastrukturbranche, stehen am Dienstag einmal mehr unter Druck, nachdem es in der Nacht zu heftigen Gewinnmitnahmen am japanischen und südkoreanischen Aktienmarkt mit hohen Kursverlusten vor allem bei den Speicherchip-Herstellern Samsung und SK Hynix gekommen ist. Es ist der inzwischen dritte Warnschuss für Anlegerinnen und Anleger mit (zu) hoher KI-Exposure in wenigen Tagen.

Während der US-Technologieindex Nasdaq 100 mit Verlusten von 3 Prozent eröffnet hatte, zeigte sich der Dow Jones unbeeindruckt. Er konnte am Nachmittag sogar vom Tech-Sell-Off profitieren und legte zu. Das zeigt, dass es dem Markt grundsätzlich nicht an Käuferinnen und Käufern fehlt, sondern sich diese selektiv verhalten und umschichten, wenn die eine Branche inzwischen zu risikoreich und eine andere möglicherweise als unterbewertet erscheint.

Jetzt sind Umdenken und Umschichten gefragt

Das eröffnet in den vergangenen Wochen und Monaten eher unauffällig oder sogar mit Verlusten handelnden Außenseiterwerten Chancen, weil diese nicht im Verdacht stehen, technisch überkauft oder fundamental überbewertet zu sein.

Ein Beispiel hierfür ist der Spezialwerkzeughersteller Snap-On. Trotz einer langfristig bärenstarken Bilanz mit einer klaren Outperformance gegenüber dem US-Gesamtmarkt S&P 500 erhält der Compounder und Dividendenwachstumswert in der Regel nur wenig Aufmerksamkeit. Doch das könnte sich schon bald ändern, denn im Chart der Aktie winkt eine klare Ausbruchschance auf neue Allzeithochs – 85-Prozent-Chance inklusive mit dem KO-Zertifikat MM8VNK!

Snap-On Chartsignale

Langfristiger Aufwärtstrend: Snap-On handelt in einem übergeordneten, mehrjährigen Aufwärtstrend mit kontinuierlichen Kursgewinnen und moderaten Korrekturen.

Snap-On handelt in einem übergeordneten, mehrjährigen Aufwärtstrend mit kontinuierlichen Kursgewinnen und moderaten Korrekturen. Ausbruch in Vorbereitung: Die Aktie handelt mit der Chance, einen wichtigen Widerstand zu überwinden und auf neue Allzeithochs anzusteigen.

Die Aktie handelt mit der Chance, einen wichtigen Widerstand zu überwinden und auf neue Allzeithochs anzusteigen. Hohe Trendstärke: Die technischen Indikatoren RSI und MACD liefern dank kontinuierlicher Verbesserungen Rückenwind, ohne dass die Aktie überkauft ist.

Die technischen Indikatoren RSI und MACD liefern dank kontinuierlicher Verbesserungen Rückenwind, ohne dass die Aktie überkauft ist. Geringe Abwärtsrisiken: Snap-On bietet eine moderate Bewertung und zahlreiche Unterstützungen, was das Gefahrenpotenzial erheblich reduziert.

Snap-On bietet jetzt genau das richtige Werkzeug

Das Geschäftsmodell von Snap-On ist vergleichsweise einfach. Das Unternehmen stellt Werkzeuge und Werkzeugaufbewahrungssysteme her und verkauft und vertreibt diese mitsamt eines weltweiten Händlernetzes. Dabei setzt der Konzern seit jeher vor allem auf den Direktvertrieb sowie ein Franchise-Modell mit Servicepartnern am Ort der Kundschaften. Mithilfe dieser Strategie sowie starker Produktinnovationen konnte sich Snap-On im margenstarken Premium-Bereich etablieren.

Wichtige Abnehmer sind die Automobilbranche, vor allem bei KFZ-Werkstätten sind die Produkte bliebt, sowie die Luft- und Raumfahrtbranche, da hier besonders hohe Qualitäts- und Sicherheitsanforderungen auch was den Werkzeuggebrauch angeht gelten. Zu den Kundinnen und Kunden von Snap-On gehören nicht zuletzt die Teilstreitkräfte der United States Armed Forces.

Dass mit der Luftfahrtbranche einerseits und Raumfahrtunternehmen andererseits zwei gegenwärtig besonders wachstumsstarke und von Investoren nachgefragten Branchen zum Kundenkreis des Unternehmens gehören, hat zur in den vergangenen 12 Monaten starken Performance der Aktie mit einem Kurszuwachs von über einem Viertel beigetragen.

Ausbruch auf neue Allzeithochs in Vorbereitung

In den vergangenen Wochen ging es allerdings etwas gemächlicher zu. Die Aktie handelte zwischen ihrer Unterstützung bei 360 US-Dollar und einem Widerstand um 390 US-Dollar. Das zwischenzeitlich erzielte Rekordhoch bei 400 US-Dollar wurde dagegen rasch abverkauft und führte zu einer Konsolidierung. Nach einem erfolgreichen Test der Unterstützung bei 360 US-Dollar befindet sich Snap-On inzwischen wieder in einer Anstiegsbewegung.

Die bietet jetzt die Chance auf einen charttechnischen Ausbruch auf neue Allzeithochs, denen eine Anschlussrallye mit weiteren Kursgewinnen folgen könnte. Diese These stützt sich neben dem übergeordnet starken Aufwärtstrend auf die technischen Indikatoren, die nach einer Erholung weiter Rückenwind liefern. Der Relative-Stärke-Index ist zwar stark, aber noch nicht überkauft, während der Trendstärkeindikator MACD ein hohes Momentum mit der Option auf eine Trendbeschleunigung anzeigt. Genau eine solche wäre oberhalb von 400 US-Dollar zu erwarten, wenn Snap-On aus dem Trendkanal und über ihr bisheriges Rekordhoch ausbrechen sollte.

Zur Unterseite ist das Papier dagegen gut abgesichert. Neben der 50-Tage-Linie bei rund 377 US-Dollar sorgt vor allem der Bereich um 360 US-Dollar für sicheren Halt – umso mehr, als dass hier inzwischen auch die 200-Tage-Linie verläuft. Weitere Horizontalunterstützungen stehen mit 320 und 340 US-Dollar bereit. Damit verfügt Snap-On über ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis.

Premium-Bewertung, aber gerechtfertigt und mit Potenzial

Mit Blick auf die Unternehmensbewertung ergibt sich ein gemischtes Bild. Die Aktie ist prinzipiell nicht teuer und liegt bei einigen Kennziffern sogar unter dem Branchendurchschnitt. Gleichzeitig weist sie gegenüber der historischen Norm deutliche Aufschläge auf. Das deutet auf eine (dauerhafte) Neubewertung des Unternehmenswertes hin.

Für 2026 ist Snap-On mit dem 19,7-Fachen der erwarteten Gewinne bewertet. Das liegt um rund ein Viertel über dem 5-Jahres-Mittel, aber um knapp 4 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 20,4. Auch bei vielen weiteren Kennziffern wird die Aktie gegenwärtig mit einem Aufschlag um 25 Prozent gegenüber ihrer historischen Norm gehandelt – das gilt explizit jedoch nicht für die Dividendenrendite.

Die entspricht nach einer kräftigen Anhebungen im letzten Jahr mit 2,5 Prozent dem mehrjährigen Mittel. Grundsätzlich ist eine Bewertungsprämie gerechtfertigt, denn Snap-On weist eine blitzsaubere Bilanz mit einem Nettovermögen in Höhe von fast einer halbe Milliarde US-Dollar auf. Das zeigt die hohe Managementqualität und die Erfahrung des seit 2007 amtierenden CEOs Nicholas Punchuk, der Snap-On durch die Krise der globalen Industriekonjunktur in den vergangenen Jahren geführt hat.

Wall Street zurückhaltend, aber zu Anpassungen bereit

Angesichts der gegenwärtig über dem langjährigen Durchschnitt liegenden Unternehmensbewertung sind Analystinnen und Analysten zurückhaltend gegenüber den weiteren Aussichten. Bei insgesamt 11 Nennungen ist Snap-On zweimal zum "Kaufen" und dreimal zum "Übergewichten" empfohlen. Dem stehen vier neutrale Einschätzungen und zwei Bewertungen mit "Reduzieren" gegenüber.

Der faire Wert der Aktie wird im Mittel mit 393,17 US-Dollar veranschlagt. Das bedeutet gegenüber dem Schlusskurs vom Montagabend ein Aufwärtspotenzial von bescheidenen 0,6 Prozent. Die gegenwärtig zuversichtlichste Einschätzung stammt von der Research-Boutique Tigress Financial Partners mit einem Kursziel von 445,00 US-Dollar, während die Bank of America die Aktie vor einer Korrektur in Richtung 330,00 US-Dollar sieht.

In den vergangenen Monaten sind die Kurserwartungen mit der Aktie gestiegen – vor einem Jahr lag der von Expertinnen und Experten geschätzte faire Wert noch bei 321,39 US-Dollar. Sollte es also zum erhofften charttechnischen Ausbruch kommen, dürften die Kursziele erneut nach oben angepasst werden, was für positive Schlagzeilen und weiteren Rückenwind sorgen dürfte.

Snap-On auf einen Blick

ISIN: US8330341012

US8330341012 Marktkapitalisierung: 20,1 Milliarden US-Dollar

20,1 Milliarden US-Dollar Dividendenrendite: 2,5 Prozent

2,5 Prozent KGVe 2026: 19,7

19,7 Durchschnittliche Analystenempfehlung: Halten

Halten Fairer Wert (laut Konsens): 393,17 US-Dollar

393,17 US-Dollar Aufwärtspotenzial: +0,6 Prozent

Die TrendFinder-Hebel-Idee

Das im wahrsten Sinne des Wortes robuste Geschäftsmodell, der Rückenwind durch die Sonderkonjunktur in der Luft- und Raumfahrtbranche sowie die charttechnische Ausbruchschance bei einer gleichzeitig vertretbaren Unternehmensbewertung machen die Snap-On-Aktie jetzt zu einem erstklassigen Trade auf der Long-Seite.

Risikoaverse Anlegerinnen und Anleger, die auf das langfristig überdurchschnittlich hohe Dividendenwachstum mit einer CAGR von 14,9 Prozent in den vergangenen 10 Jahren setzen wollen, greifen zur Aktie. Wer es etwas sportlicher mag, setzt dagegen auf das KO-Zertifikat MM8VNK.

MM8VNK verfügt über einen eingebauten Stopp-Loss-Mechanismus und bietet einen Rückzahlungsbetrag von 0,22 Euro, wenn Snap-On die KO-Barriere bei 336,39 US-Dollar erreichen sollte. Auf einen attraktiven Hebel müssen Investoren trotzdem nicht verzichten. Der liegt tagesaktuell bei 4,9 und bietet folgendes Auszahlungsprofil (für einige beispielhafte Fälle):

Doch Vorsicht: Sollte die Aktie per Overnight-Gap (Kurslücke) unter die KO-Barriere oder sogar unter den Basispreis fallen, kann der Rückzahlungsbetrag auch geringer als 0,22 Euro ausfallen – bis hin zum Totalverlust! Daher sollte der Kapitaleinsatz mit Bedacht und dem individuellen Risikoprofil entsprechend gewählt werden. Auch ein vorzeitiger Verkauf, sollte Snap-On nachhaltig unter 360 US-Dollar fallen, ist eine Option für zusätzliche Sicherheit und die Begrenzung von Anlagerisiken.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

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