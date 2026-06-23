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    Rixos eröffnet Rixos Premium Magawish Bay View in Hurghada

    Neues Luxusziel am Roten Meer: Mit dem Rixos Premium Magawish Bay View setzt Rixos in Hurghada ein starkes Zeichen für anspruchsvolle Urlauber aus Deutschland und aller Welt.

    Rixos eröffnet Rixos Premium Magawish Bay View in Hurghada
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • Rixos eröffnet das Rixos Premium Magawish Bay View in Hurghada als zweites Resort und stärkt damit die Markenpräsenz am Roten Meer.
    • Deutschland ist ein Schlüsselmarkt mit hoher Nachfrage (rund 1,7 Mio. Reisende/Jahr) und direkten Flugverbindungen aus Frankfurt, München, Berlin, Düsseldorf, Hamburg und Köln.
    • Das Resort liegt etwa 7 km vom internationalen Flughafen Hurghada und grenzt an das Rixos Premium Magawish Suites & Villas, wodurch ein gemeinsames Destination‑Erlebnis entsteht.
    • Es bietet 442 Wohneinheiten (Zimmer, Suiten, private Villen) mit Smart‑Room‑Technologie, neun Swimmingpools (u. a. Infinity‑Pool), Marina‑Zugang sowie Wassersport, Wellness, Sport und Unterhaltung.
    • Kulinarisch gibt es internationale Dining‑Erlebnisse (südamerikanisch, peruanisch, indisch, italienisch, mediterran) und Buffets; Gäste haben zudem Zugang zu ausgewählten Einrichtungen des Nachbarresorts.
    • Die Neueröffnung ist Teil der langfristigen Wachstumsstrategie von Rixos (CEO Erkan Yildirim); das benachbarte Resort wurde 2025 bei HolidayCheck in seiner Kategorie weltweit auf Platz 4 geführt.



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