Rixos eröffnet Rixos Premium Magawish Bay View in Hurghada
Neues Luxusziel am Roten Meer: Mit dem Rixos Premium Magawish Bay View setzt Rixos in Hurghada ein starkes Zeichen für anspruchsvolle Urlauber aus Deutschland und aller Welt.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- Rixos eröffnet das Rixos Premium Magawish Bay View in Hurghada als zweites Resort und stärkt damit die Markenpräsenz am Roten Meer.
- Deutschland ist ein Schlüsselmarkt mit hoher Nachfrage (rund 1,7 Mio. Reisende/Jahr) und direkten Flugverbindungen aus Frankfurt, München, Berlin, Düsseldorf, Hamburg und Köln.
- Das Resort liegt etwa 7 km vom internationalen Flughafen Hurghada und grenzt an das Rixos Premium Magawish Suites & Villas, wodurch ein gemeinsames Destination‑Erlebnis entsteht.
- Es bietet 442 Wohneinheiten (Zimmer, Suiten, private Villen) mit Smart‑Room‑Technologie, neun Swimmingpools (u. a. Infinity‑Pool), Marina‑Zugang sowie Wassersport, Wellness, Sport und Unterhaltung.
- Kulinarisch gibt es internationale Dining‑Erlebnisse (südamerikanisch, peruanisch, indisch, italienisch, mediterran) und Buffets; Gäste haben zudem Zugang zu ausgewählten Einrichtungen des Nachbarresorts.
- Die Neueröffnung ist Teil der langfristigen Wachstumsstrategie von Rixos (CEO Erkan Yildirim); das benachbarte Resort wurde 2025 bei HolidayCheck in seiner Kategorie weltweit auf Platz 4 geführt.
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