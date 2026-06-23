Bundeswehr kauft nach: Rheinmetall bekommt neuen Mega-Auftrag

Rheinmetall gab bekannt, einen Auftrag der deutschen Armee im Wert von 360 Millionen Euro erhalten zu haben, um seinen Bestand an gepanzerten Fahrzeugen angesichts der steigenden Nachfrage nach militärischer Ausrüstung in Europa aufzustocken. Der Auftrag umfasst 23 Bergepanzer 3 Büffel und soll die an das ukrainische Militär gespendeten Fahrzeuge ersetzen, teilte der deutsche Rüstungshersteller am Dienstag mit.

Das erste Fahrzeug der Bestellung wird Ende nächsten Jahres ausgeliefert, das letzte im Sommer 2029, teilte Rheinmetall mit. "Der Ersatzauftrag unterstreicht die anhaltende Bedeutung des Bergepanzers 3 als wichtiges Unterstützungssystem für mechanisierte Streitkräfte", so das Unternehmen. Der Haushaltsausschuss des Bundestags hatte die Beschaffung am 10. Juni freigegeben. Ersetzt werden sollen 21 Bergepanzer 2 Standard und 2 Bergepanzer 3 Büffel, die Deutschland 2023 und 2024 an die Ukraine geliefert hatte. Weil der Bergepanzer 2 nicht mehr lieferbar ist und den heutigen Anforderungen nicht mehr genügt, wird komplett auf den Bergepanzer 3 A2 umgestellt.