Rüstungsboom geht weiter
Bundeswehr kauft nach: Rheinmetall bekommt neuen Mega-Auftrag
Rheinmetall erhält einen 360-Millionen-Euro-Auftrag für 23 Bergepanzer 3 Büffel. Sie ersetzen Fahrzeuge, die Deutschland an die Ukraine geliefert hat.
- Auftrag über 360 Millionen Euro für 23 Büffel
- Ersetzt die an die Ukraine gelieferten Bergepanzer
- Bergepanzer 3 A2 digitalisiert mit 32 Tonnen Kran
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Rheinmetall gab bekannt, einen Auftrag der deutschen Armee im Wert von 360 Millionen Euro erhalten zu haben, um seinen Bestand an gepanzerten Fahrzeugen angesichts der steigenden Nachfrage nach militärischer Ausrüstung in Europa aufzustocken. Der Auftrag umfasst 23 Bergepanzer 3 Büffel und soll die an das ukrainische Militär gespendeten Fahrzeuge ersetzen, teilte der deutsche Rüstungshersteller am Dienstag mit.
Das erste Fahrzeug der Bestellung wird Ende nächsten Jahres ausgeliefert, das letzte im Sommer 2029, teilte Rheinmetall mit. "Der Ersatzauftrag unterstreicht die anhaltende Bedeutung des Bergepanzers 3 als wichtiges Unterstützungssystem für mechanisierte Streitkräfte", so das Unternehmen. Der Haushaltsausschuss des Bundestags hatte die Beschaffung am 10. Juni freigegeben. Ersetzt werden sollen 21 Bergepanzer 2 Standard und 2 Bergepanzer 3 Büffel, die Deutschland 2023 und 2024 an die Ukraine geliefert hatte. Weil der Bergepanzer 2 nicht mehr lieferbar ist und den heutigen Anforderungen nicht mehr genügt, wird komplett auf den Bergepanzer 3 A2 umgestellt.
Zulieferer sind unter anderem KNDS Deutschland für Laufwerk, Gleiskette und Triebwerksteile sowie Rolls-Royce Solutions und Renk für Teile des Antriebsstrangs. Warum der Auftrag wichtig ist: Der Büffel ist kein Kampfpanzer, sondern ein Kampfunterstützungsfahrzeug auf Leopard-2-Basis. Seine Aufgabe ist es, beschädigte schwere Kettenfahrzeuge unter Gefechtsbedingungen zu bergen, abzuschleppen, bei Instandsetzungen zu helfen und schwere Komponenten wie Türme oder Triebwerke zu heben. Rheinmetall beschreibt das Fahrzeug als Unterstützungssystem zur Erhöhung der Mobilität und Durchhaltefähigkeit mechanisierter Verbände.
Die A2-Variante ist entscheidend: Nach Hartpunkt ist der Bergepanzer 3 A2 voll digitalisiert, für Fahrzeuge bis Military Load Classification 80 ausgelegt und mit einem 32-Tonnen-Kran ausgestattet. Das ist relevant, weil moderne Leopard-2-Versionen wie A7 und A8 schwerer geworden sind und höhere Anforderungen an Bergung und Instandsetzung stellen.Für Rheinmetall ist der Auftrag strategisch positiv, aber finanziell kein Gamechanger. Bei rund 360 Millionen Euro entspricht er nur etwa 0,5 Prozent des Rheinmetall-Backlogs von 73 Milliarden Euro zum Ende des 1. Quartals 2026. Die Nachricht passt aber in das größere Bild: Deutschland füllt Lücken nach Ukraine-Abgaben, die Bundeswehr modernisiert ihre Landstreitkräfte, und Rheinmetall bleibt ein zentraler Profiteur dieser Beschaffungswelle.
Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion