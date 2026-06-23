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    KI im Netzbetrieb

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    Die Telekombranche setzt auf KI, die selbst Entscheidungen trifft

    Nokia erweitert sein KI-Portfolio für autonome Netze. Neue Agenten sollen Prozesse automatisieren, Störungen schneller beheben und Kosten senken.

    Für Sie zusammengefasst
    KI im Netzbetrieb - Die Telekombranche setzt auf KI, die selbst Entscheidungen trifft
    Foto: wallstreetonline/KI - OpenAI

    Der Telekommunikationsausrüster Nokia baut sein Angebot für autonome Netzwerke deutlich aus. Das Unternehmen stellte auf der Branchenveranstaltung DTW in Kopenhagen mehrere Neuerungen vor, die Netzbetreibern helfen sollen, ihre Infrastruktur stärker zu automatisieren und komplexe Datenströme effizienter zu steuern.

    KI-Agenten sollen Betriebsabläufe beschleunigen

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    Im Mittelpunkt steht eine neue Bibliothek mit vorgefertigten KI-Agenten. Diese Softwarelösungen sollen eigenständig analysieren, Entscheidungen vorbereiten und operative Aufgaben übernehmen. Nokia sieht die Einsatzgebiete unter anderem in der Cybersicherheit, der Fehleranalyse und im Servicebetrieb.

    Nach Angaben des Unternehmens können die KI-Agenten bislang unbekannte Cyberangriffe erkennen, komplexe Störungen untersuchen oder Ursachen für Netzprobleme identifizieren. Im Vergleich zu klassischen Betriebsprozessen seien Produktivitätssteigerungen von 60 bis 80 Prozent möglich.

    Pallavi Mahajan, Chief Technology and AI Officer von Nokia, betonte die wachsenden Anforderungen an moderne Telekommunikationsnetze. "Da sich Netzwerke von einer statischen Infrastruktur zu programmierbaren, KI-nativen Plattformen entwickeln, wächst der Druck, unvorhersehbare Datenverkehrsmuster zu bewältigen, die durch KI-intensive Workloads verursacht werden", sagte sie. Die neuen Technologien sollen Betreibern den Weg zu höheren Autonomiegraden ebnen und schnellere Entscheidungen sowie effizientere Ressourcennutzung ermöglichen.

    Mehr Automatisierung für Mobilfunknetze

    Zugleich veröffentlichte Nokia eine neue Version seiner Autonomous Networks Suite. Die Plattform bietet zusätzliche Einsatzmöglichkeiten und kann nun auch lokal beim Kunden betrieben werden. Ziel ist es, die Qualität von Sprachdiensten über LTE zu verbessern, Netzwerke transparenter zu machen und die Nutzererfahrung im Mobilfunk zu optimieren.

    Auch die RAN-Automatisierung wurde erweitert. Die Lösung MantaRay SMO unterstützt nun zusätzliche Funktionen für Open-RAN-Umgebungen und nutzt KI-Anwendungen zur Analyse komplexer Funknetze. Laut Nokia ist die Plattform für großflächige Einsätze ausgelegt. Das Unternehmen arbeitet dabei unter anderem mit dem Betreiber NTT DOCOMO zusammen.

    KI hält Einzug in IP-, Breitband- und Glasfasernetze

    Darüber hinaus erweitert Nokia seine KI-Funktionen in weiteren Netzbereichen. Für IP-Netze sollen neue Agenten Fehlerursachen schneller erkennen und die Zahl unnötiger Warnmeldungen reduzieren. Im Breitbandgeschäft verspricht Nokia höhere Effizienz im Kundendienst sowie schnellere Störungsanalysen. Nach Unternehmensangaben lassen sich dadurch mehr als 50 Prozent der Kundenanfragen bereits beim ersten Kontakt lösen.

    Für optische Netze entwickelte Nokia zudem das neue WaveSuite-Framework. Die Lösung soll Leistungsprobleme und mögliche Ausfälle von Glasfasertechnik frühzeitig erkennen, bevor sie sich auf Dienste auswirken.

    Praktischer KI-Einsatz statt Zukunftsvision

    Laut Nokia adressieren die Neuerungen eine zentrale Herausforderung der Branche: den kontrollierten und praxisnahen Einsatz von künstlicher Intelligenz im Netzbetrieb. Die Technologien werden direkt in bestehende Managementplattformen integriert. Betreiber können den Automatisierungsgrad damit schrittweise erhöhen und die Kontrolle über ihre Infrastruktur behalten.

    Auch Branchenbeobachter sehen darin einen wichtigen Schritt. Chris Silberberg, Research Manager bei IDC, erklärte: "Autonome Netzwerke sind für die Zukunft der Telekommunikation von entscheidender Bedeutung, und agentenbasierte KI ist ein wesentlicher Faktor für die Realisierung autonomer Netzwerke." Nokias Ansatz liefere bereits heute messbaren geschäftlichen Nutzen.

    Mit den neuen Lösungen will Nokia Netzbetreiber weltweit beim Übergang zu weitgehend autonomen Netzwerken unterstützen, die in Echtzeit auf steigende Anforderungen reagieren können.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Nokia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,50 % und einem Kurs von 11,72EUR auf Tradegate (23. Juni 2026, 10:58 Uhr) gehandelt.

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    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
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