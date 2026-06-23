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Hochtief Aktie gerät unter starken Verkaufsdruck - 23.06.2026
Am heutigen Handelstag muss die Hochtief Aktie bisher Verluste von -6,30 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Hochtief Aktie.
Hochtief ist ein internationaler Bau- und Infrastrukturdienstleister mit Fokus auf Verkehrs-, Energie- und Sozialinfrastruktur sowie PPP-/Konzessionsprojekte. Kernleistungen: Planung, Bau, Betrieb großer Infrastruktur, v.a. über Turner (USA) und CIMIC (Australien). Starke Marktstellung in USA/Australien. Wichtige Wettbewerber: Vinci, ACS, Strabag, Skanska. USP: hohe Großprojekt- und PPP-Expertise, globale Präsenz, starke US-Position.
Hochtief Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 23.06.2026
Mit einer Performance von -6,30 % musste die Hochtief Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,42 %, geht es heute bei der Hochtief Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?
Obwohl die Hochtief Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +38,22 %.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die Hochtief Aktie damit um +4,59 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,12 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +54,49 % gewonnen.
Hochtief Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+4,59 %
|1 Monat
|+10,12 %
|3 Monate
|+38,22 %
|1 Jahr
|+242,33 %
Informationen zur Hochtief Aktie
Es gibt 78 Mio. Hochtief Aktien. Damit ist das Unternehmen 38,45 Mrd. € wert.
Börsenstart Europa - 23.06. - ATX schwach -1,79 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.
Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Bouygues, Skanska (B) und Co.
Bouygues, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,67 %. Skanska (B) notiert im Minus, mit -1,44 %. Vinci notiert im Minus, mit -1,03 %.
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Ob die Hochtief Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Hochtief Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.