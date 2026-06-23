Hochtief Aktie gerät unter starken Verkaufsdruck - 23.06.2026

Mit einer Performance von -6,30 % musste die Hochtief Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,42 %, geht es heute bei der Hochtief Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Hochtief ist ein internationaler Bau- und Infrastrukturdienstleister mit Fokus auf Verkehrs-, Energie- und Sozialinfrastruktur sowie PPP-/Konzessionsprojekte. Kernleistungen: Planung, Bau, Betrieb großer Infrastruktur, v.a. über Turner (USA) und CIMIC (Australien). Starke Marktstellung in USA/Australien. Wichtige Wettbewerber: Vinci, ACS, Strabag, Skanska. USP: hohe Großprojekt- und PPP-Expertise, globale Präsenz, starke US-Position.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Obwohl die Hochtief Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +38,22 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Hochtief Aktie damit um +4,59 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,12 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +54,49 % gewonnen.

Hochtief Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +4,59 % 1 Monat +10,12 % 3 Monate +38,22 % 1 Jahr +242,33 %

Informationen zur Hochtief Aktie

Stand: 23.06.2026, 10:55 Uhr

Es gibt 78 Mio. Hochtief Aktien. Damit ist das Unternehmen 38,45 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Bouygues, Skanska (B) und Co.

Bouygues, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,67 %. Skanska (B) notiert im Minus, mit -1,44 %. Vinci notiert im Minus, mit -1,03 %.

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Ob die Hochtief Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Hochtief Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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