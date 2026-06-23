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AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie im freien Fall - 23.06.2026
Am heutigen Handelstag muss die AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie bisher Verluste von -10,27 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie.
AT&S produziert High-End-Leiterplatten und IC-Substrate für Industrie, Automotive, Medizintechnik und v. a. die Halbleiter- und Kommunikationsbranche. Starke Position im High-End-Segment, v. a. durch Werke in China/Indien. Wichtige Wettbewerber: Ibiden, Unimicron, TTM, Samsung Electro-Mechanics. USP: Technologieführerschaft bei HDI-/Substratlösungen, enge Kundenintegration, hohe Qualitäts- und Zuverlässigkeitsstandards.
AT & S Austria Technologie & Systemtechnik aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 23.06.2026
Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie. Mit einer Performance von -10,27 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,96 %, geht es heute bei der AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie nach unten. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?
Obwohl die AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +373,25 %.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie damit um +10,84 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +67,88 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +621,00 % gewonnen.
AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+10,84 %
|1 Monat
|+67,88 %
|3 Monate
|+373,25 %
|1 Jahr
|+1.319,75 %
Informationen zur AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie
Es gibt 39 Mio. AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,47 Mrd. € wert.
Börsenstart Europa - 23.06. - ATX schwach -1,79 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.
AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie jetzt kaufen?
Ob die AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.