Samsung Electronics (Spons. GDR) Aktie im Minus - warum der Kurs heute fällt - 23.06.2026

Die Samsung Electronics (Spons. GDR) Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -11,01 % auf 2.870,00€. Damit verliert die Aktie -355,00 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,87 %, geht es heute bei der Samsung Electronics (Spons. GDR) Aktie nach unten. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Samsung Electronics (GDR) ist ein globaler Technologiekonzern mit Fokus auf Halbleiter, Smartphones, TVs und Haushaltsgeräte. Weltweit führend bei Speicherchips und Android-Smartphones. Wichtige Konkurrenten: Apple, TSMC, SK Hynix, Huawei, Xiaomi, LG. Stärken: vertikal integrierte Wertschöpfung, Skalenvorteile, starke Marke, breite Produktpalette und hohe F&E-Investitionen.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Samsung Electronics (Spons. GDR)-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +56,92 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche ist die Samsung Electronics (Spons. GDR) Aktie damit um -11,09 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,94 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Samsung Electronics (Spons. GDR) +111,65 % gewonnen.

Samsung Electronics (Spons. GDR) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -11,09 % 1 Monat +8,94 % 3 Monate +56,92 % 1 Jahr +285,88 %

Informationen zur Samsung Electronics (Spons. GDR) Aktie

Stand: 23.06.2026, 10:56 Uhr

Es gibt 263 Mio. Samsung Electronics (Spons. GDR) Aktien. Damit ist das Unternehmen 763,03 Mrd. € wert.

Samsung und SK Hynix verlieren binnen Stunden Milliarden an Börsenwert. Schuld sind nicht Hedgefonds, sondern Kleinanleger mit gehebelten ETFs.

DAX und Euro-Stoxx mit deutlichen Verlusten im Frühhandel. Samsung und SK Hynix brechen zweistellig ein und ziehen Chipaktien mit. Öl- und Goldpreise fallen.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Intel, Micron Technology und Co.

Intel, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -7,71 %. Micron Technology notiert im Minus, mit -8,09 %. Qualcomm notiert im Minus, mit -5,41 %. Taiwan Semiconductor Manufacturing verliert -5,01 %

Samsung Electronics (Spons. GDR) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Samsung Electronics (Spons. GDR) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Samsung Electronics (Spons. GDR) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.