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    Besonders beachtet!

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    SpaceX Aktie mit deutlichem Rücksetzer. Jetzt kaufen? 23.06.2026

    Am 23.06.2026 ist die SpaceX Aktie, bisher, um -4,05 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der SpaceX Aktie.

    Besonders beachtet! - SpaceX Aktie mit deutlichem Rücksetzer. Jetzt kaufen? 23.06.2026
    Foto: SUNDRY PHOTOGRAPHY - stock.adobe.com

    SpaceX aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 23.06.2026

    Mit einer Performance von -4,05 % musste die SpaceX Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Der Kursrückgang der SpaceX Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -13,70 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -4,05 % im Minus. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei SpaceX abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -2,53 % verkraften.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -29,80 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,53 %. Im Jahr 2026 gab es für SpaceX bisher ein Minus von -2,53 %.

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    SpaceX Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -29,80 %
    1 Monat -2,53 %
    3 Monate -2,53 %
    1 Jahr -2,53 %
    Stand: 23.06.2026, 10:57 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur SpaceX Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die SpaceX-Aktie: Der Kurs fällt zuletzt um etwa 7–8 Prozent, während von einer überhöhten Bewertung die Rede ist. Makroeinflüsse wie Stimmungen an asiatischen Indizes (Nikkei/Kospi) und Diskussionen zu IPO-Trades werden als Treiber genannt. Fundamental fallen hohe Verluste und Verschuldung ins Gewicht; eine plausible Preisfindung wird eingefordert. Einige sehen SpaceX als Vision, nicht als Gewinnquelle.

    Zur SpaceX Diskussion

    Informationen zur SpaceX Aktie

    Es gibt 7 Mrd. SpaceX Aktien. Damit ist das Unternehmen 967,46 Mrd. € wert.

    Dax folgt Asien-Korrektur nach unten


    Der Dax ist am Dienstag wieder unter die Marke von 25.000 Punkten gesackt. Der deutsche Leitindex setzte seinen Schlingerkurs um die Tausendermarke fort, nachdem an den Asien-Börsen eine Korrektur vor allem bei Technologiewerten eingesetzt hatte. …

    Auftakt zum Absturz?


    Die SpaceX-Aktie erlebte am gestrigen Montag den ersten brutalen Absturz seit ihrem Börsengang. Um satte -16% ging es für Elon Musks Raumfahrtkonzern bergab. Und auch am Dienstagmorgen setzt sich die jüngste Abwärtsbewegung von SpaceX mit einem Kursverlust von über -2% im europäischen Handel fort. Ist das der Auftakt zu einem großen Absturz der SpaceX-Aktie? Zwei […] The post SpaceX-Aktie: Auftakt zum Absturz? first appeared on sharedeals.de.

    DAX scheitert erneut an der 25 000 – Luft am Aktienmarkt wird dünner


    Ein weiterer Versuch des DAX, die Marke von 25 000 Punkten nachhaltig zu überwinden, ist gescheitert. Vorbörslich notiert der Index wieder unter 24 900 Punkten.

    SpaceX Aktie jetzt kaufen?


    Ob die SpaceX Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SpaceX Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    SpaceX

    -2,59 %
    -29,80 %
    -17,60 %
    ISIN:US84615Q1031WKN:A42D4F
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