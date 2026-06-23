Voltatron sichert Großauftrag: Elektroniklösungen für Industrie-E-Mobilität
Die Voltatron-Tochter VEMCOM Solutions sichert sich mit einem Großauftrag im Bereich industrieller Elektromobilität ein langfristiges Wachstumspotenzial.
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- VEMCOM Solutions GmbH, eine Tochter der Voltatron AG, hat eine Liefervereinbarung mit einem international tätigen Kunden aus dem Bereich Infrastrukturlösungen für industrielle Elektromobilität geschlossen.
- Jahresauftragsvolumen: über 10 Mio. Euro; Vertragslaufzeit zunächst 5 Jahre mit automatischer Verlängerung um 12 Monate; Gesamtvolumen über die Laufzeit im mittleren zweistelligen Millionenbereich.
- Liefergegenstand: komplexe, hochintegrierte Funktionsmodule für Peripheriegeräte in industriellen Anwendungen der Elektromobilität.
- Auslieferungsstart Ende des laufenden Geschäftsjahres; wegen projektbezogener Anlaufkosten wird für 2026 eine geringfügige Belastung des Konzernergebnisses erwartet; nennenswerte positive Umsatz- und Ergebniswirkungen erst ab 2027.
- Der Vorstand erwartet durch die Belieferung ein jährliches organisches Umsatzwachstum von ca. 10–12 Mio. Euro über die nächsten fünf Jahre (mehr als +20 % des aktuellen Konzernumsatzes) und damit eine Verbesserung von Ertrags‑ und Finanzlage.
- Die Vereinbarung resultiert aus der Fokussierung auf organisch realisierte Umsatzerlöse; die Information ist insiderrelevant und könnte den Aktienkurs der Voltatron AG erheblich beeinflussen.
Der nächste wichtige Termin, Konzernzwischenbericht zum 30. Juni 2026 - 1. Halbjahr, bei Voltatron ist am 13.08.2026.
Der Kurs von Voltatron lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 4,3925EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,40 % im
Minus.
13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 4,6200EUR das entspricht einem Plus von +5,18 % seit der Veröffentlichung.
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