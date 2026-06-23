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    E-Auto-Dämpfer bei Porsche

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    Margencrash bei Porsche: Der Sportwagenbauer greift hart durch

    Porsche verschärft den Sparkurs: Modellpalette, IT-Sparte und Strukturen werden gestrafft, während Zölle, China-Flaute und E-Auto-Probleme die Margen drücken.

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    E-Auto-Dämpfer bei Porsche - Margencrash bei Porsche: Der Sportwagenbauer greift hart durch
    Foto: Sebastian Gollnow/dpa

    Der deutsche Automobilhersteller Porsche AG weitet seine Kostensenkungsbemühungen durch Reduzierungen der Modellpalette und Umstrukturierungen der Organisation aus, da US-Zölle und eine schwächere Nachfrage in China weiterhin die Rentabilität belasten. In einem Brief an die Aktionäre am Dienstag erklärte Vorstandsvorsitzender Michael Leiters, dass das Unternehmen Synergien innerhalb seiner Modellpalette nutzen werde, um die Entwicklungskosten zu senken.

     

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    Porsche plant außerdem, die Produktion der geplanten vollelektrischen 718-Modellreihe schrittweise einzustellen. Leiters erklärte, die Transformation hin zur Elektromobilität sei "langsamer, weniger vorhersehbar und deutlich komplexer, als wir noch vor wenigen Jahren angenommen hatten“. Im Zuge der Umstrukturierung wird das Unternehmen seine Auto-IT-Sparte auflösen, die Anzahl der Geschäftsleitungsabteilungen von acht auf sieben reduzieren und die Abläufe im gesamten Unternehmen optimieren.

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    Porsche bestätigt zwar die Prognose für 2026 mit einer operativen Umsatzrendite von 5,5 bis 7,5 Prozent, aber das ist weit weg von früheren Porsche-Margen. 2025 war die operative Rendite auf nur 1,1 Prozent gefallen, der operative Gewinn brach von 5,64 Milliarden Euro auf 413 Millionen Euro ein. Gründe waren unter anderem hohe Sonderbelastungen aus der Strategieänderung, Batteriethemen und US-Zöllen. Die Elektrowende wird bei Porsche nicht abgesagt, aber deutlich pragmatischer angegangen. Leiters betont, Porsche wolle künftig in Verbrenner, Hybride und Elektroautos investieren. Gleichzeitig soll es keinen vollelektrischen 911 geben. Der 911 soll über Hybridtechnik weiterentwickelt werden, während der elektrische Cayenne eine zentrale Rolle in der künftigen E-Strategie spielen soll.

    Operativ will Porsche die Modellvielfalt reduzieren. Leiters sagte in seiner HV-Rede, das Portfolio sei zu komplex geworden; in den USA seien etwa bereits 2 Taycan-Karosserievarianten aus dem Angebot genommen worden. Zudem prüft Porsche mehr Synergien zwischen Modellen, flexiblere Plattformnutzung und den stärkeren Einsatz von Konzernbaukästen, um Entwicklungs- und direkte Kosten zu senken. Auch organisatorisch wird gespart: Die Car-IT-Sparte wird aufgelöst, die Zahl der Vorstandressorts sinkt von 8 auf 7. Unterhalb des Vorstands sollen Verantwortlichkeiten klarer, Strukturen schlanker und Prozesse schneller werden. Zusätzlich laufen Gespräche mit Arbeitnehmervertretern über weitere sozialverträgliche Personalanpassungen. Bereits zuvor hatte Porsche den Abbau von mehr als 500 Stellen im Zusammenhang mit der Einstellung mehrerer Tochtergesellschaften angekündigt.

    Für die Aktie ist das ambivalent: Positiv ist, dass Porsche konsequent auf Wert statt Volumen, hochmargige Modelle, Sonderwunsch-Programme und Preissetzungskraft setzt. Belastend bleibt aber, dass der eigentliche Margenhebel erst mit künftigen Produkten kommen soll. Mehr Details zur neuen Strategie will Porsche auf einem Capital Markets Day im Oktober liefern.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Porsche AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,92 % und einem Kurs von 47,43EUR auf Tradegate (23. Juni 2026, 14:20 Uhr) gehandelt.

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    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
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