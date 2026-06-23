Warburg Research hebt Ziel für Aixtron auf 56 Euro - 'Hold'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AIXTRON Aktie

Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,09 % und einem Kurs von 56,74 auf Tradegate (23. Juni 2026, 11:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AIXTRON Aktie um -2,70 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,70 %.

Die Marktkapitalisierung von AIXTRON bezifferte sich zuletzt auf 6,48 Mrd..

AIXTRON zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2900 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 57,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 43,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 73,00EUR was eine Bandbreite von -24,64 %/+27,94 % bedeutet.