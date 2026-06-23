ANALYSE-FLASH
Warburg Research hebt Ziel für Aixtron auf 56 Euro - 'Hold'
- Warburg Research hebt Aixtron Kursziel auf 56 Euro
- Einstufung von Aixtron bleibt weiterhin auf Hold
- Ebit-Marge von 30 Prozent bis 2028 erwartet
HAMBURG (dpa-AFX) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Aixtron nach einer Investorenveranstaltung von 23,50 auf 56,00 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Angesichts des starken Umsatzwachstums dürfte der Halbleiterindustrie-Zulieferer bis zum Geschäftsjahr 2028 eine Ebit-Marge von 30 Prozent erreichen, verglichen mit der Konsensprognose von 27 Prozent, schrieb Malte Schaumann in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings ließen die deutlichen Kursgewinne der vergangenen Monate nur begrenzten Spielraum für eine Neubewertung./rob/edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AIXTRON Aktie
Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,09 % und einem Kurs von 56,74 auf Tradegate (23. Juni 2026, 11:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AIXTRON Aktie um -2,70 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,70 %.
Die Marktkapitalisierung von AIXTRON bezifferte sich zuletzt auf 6,48 Mrd..
AIXTRON zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2900 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 57,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 43,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 73,00EUR was eine Bandbreite von -24,64 %/+27,94 % bedeutet.
Analyst: Warburg Research
Kursziel: 56 Euro
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Community Beiträge zu AIXTRON - A0WMPJ - DE000A0WMPJ6
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Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber AIXTRON eingestellt.
mwb Research industrial conference heute
Herr Ludwig Head of IR hat heute 20 Minuten Aixtron präsentiert und anschliessend Fragen beantwortet (in english).
Im Bereich Optoelektronik wurden als Kunden genannt:
- Lumentum
- Coherent
- ein oder 2 chin. Unternehmen
- Innothek
- Applied Optoelectronic Inc. (AOI)
Growth in 2026 up to 250 Million to continue into 2027
Scale-up (communication auf dem bord level & innerhalb des racks) 5 times bigger than scale out (rack to rack communication)
Opportunity could be 60-120 tools @ € 4 Million
2 rounds of layoffs - underutilization in H1 as the Opto orders came very late.
Lead time 7-9 months - in the best case they will all lead to 2026 sales with the help of temps ("which you will have to find too")
GaN
- 300mm Hyperion tool will reach max. 20% of total GaN equipment sales
- 95% market share for 8’
- Nvidia 800 HVDC architecture will result in 25-30 tools additionally
Best case scenario: First orders to come in late 2026
Ich kann jedem Interessenten oder Aktionär nur empfehlen sich die Präsentation anzuschauen und den call anzuhören.
Gruß
Eigentlich schulde ich dir keine Antwort.
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