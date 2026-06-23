Es werden mehr Pakete verschickt in Deutschland
- Paketmenge steigt auf rund 3,8 Milliarden im Vorjahr
- 2020 und 2021 je rund 12 Prozent während Corona
- DHL Marktführer Konkurrenten Hermes DPD GLS Fedex UPS
BERLIN (dpa-AFX) - Der Online-Handel treibt die Paketmenge in die Höhe. Wie der Logistikverband BPEX in Berlin mitteilte, stieg die Anzahl der in Deutschland verschickten Pakete im vergangenen Jahr um 2,6 Prozent auf rund 3,8 Milliarden. 2024 hatte es ein Plus von drei Prozent gegeben. Das Marktsegment der Sendungen von Firmen an Firmen schwächelte im vergangenen Jahr, was an der mauen Konjunktur lag - das traf auch Kurier- und Expressdienste.
In der Coronazeit schnellte die Verbrauchernachfrage nach Waren samt Paketen in die Höhe, 2020 und 2021 stieg die Sendungsmenge um jeweils rund 12 Prozent an. Inzwischen hat sich das Wachstum normalisiert, dieses Jahr soll es weiter nach oben gehen. Im Digitalzeitalter bestellen die Menschen immer mehr Waren im Internet, was Paketfirmen volle Auftragsbücher beschert. Marktführer ist der Bonner Konzern DHL , zu den Konkurrenten gehören Hermes, DPD, GLS, Fedex und UPS ./wdw/DP/nas
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DHL Group Aktie
Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,39 % und einem Kurs von 51,34 auf Tradegate (23. Juni 2026, 11:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DHL Group Aktie um -1,72 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,55 %.
Die Marktkapitalisierung von DHL Group bezifferte sich zuletzt auf 61,75 Mrd..
DHL Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1000 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 53,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 44,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von -14,56 %/+16,50 % bedeutet.
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Community Beiträge zu United Parcel Service Registered (B) - 929198 - US9113121068
Das denkt die wallstreetONLINE Community über United Parcel Service Registered (B). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
https://www.fool.com/investing/2026/05/18/ups-could-thrive-in-a-post-amazon-world/
Investoren bleiben in Bezug auf die Transformationspläne von UPS gemischt, hauptsächlich aus Ungeduld.
Doch während es langsam Gestalt annimmt, könnte der Wechsel des Paketzustellunternehmens zu Kunden mit höheren Margen bald zu einer größeren Rentabilität führen.
UPS-Aktien könnten starke Gesamtrenditen erzielen.
In diesem Video (englisch) führen die THE MOTLEY FOOL-Mitarbeiter Jason Hall und Tyler Crowe eine Bull-ver-Bärin-Debatte über United Parcel Service (UPS-2,72 %):
https://www.fool.com/investing/2025/10/10/ups-stock-bull-vs-bear-turnaround-or-high-yield-tr/
Ich komme nicht umhin in dieser Diskussion auch mal meinen Hut in den Ring zu werfen da ich 30 Jahre bei Big Brown tätig war und damit ein paar Insights beisteuern kann.