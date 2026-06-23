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    Aegis Critical Energy Defence Corp. nimmt an The smarter E Europe 2026 in München teil

    Aegis Critical Energy Defence Corp. nimmt an The smarter E Europe 2026 in München teil
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Das Unternehmen möchte europäische Partnerschaften ausbauen, Energiesysteme gemäß NATO-Spezifikationen präsentieren und gemeinsam mit der McMaster University entwickeltes, disruptives IP vorstellen

     

    München, Deutschland / 23. Juni 2026 / IRW-Press / Aegis Critical Energy Defence Corp. (CSE: QESS) (OTCQB: QESSF) (FWB: JG6) („Aegis“ oder das „Unternehmen“) gibt heute bekannt, dass das Unternehmen diese Woche an The smarter E Europe 2026 in München, Deutschland, dem größten Messeverbund Europas für die Energiebranche, teilnehmen wird.

     

    The smarter E Europe 2026 wird mehr als 2.800 ausstellende Unternehmen empfangen und erwartet vom 23. bis 25. Juni 2026 über 100.000 Branchenfachleute auf etwa 200.000 m² Ausstellungsfläche auf der Messe München. (https://www.thesmartere.de/home) Die Veranstaltung vereint vier führende energierelevante Fachmessen unter einem Dach: Intersolar Europe, ees Europe, Power2Drive Europe und EM-Power Europe.

     

    Ziele der Messeteilnahme

     

    Aegis nutzt The smarter E Europe 2026 als gezielte Networking-Plattform, um

     

    -          eine Reihe von strukturierten Treffen mit Investoren abzuhalten, um das aktuelle und im Aufbau befindliche IP-Portfolio des Unternehmens sowie dessen Kommerzialisierungsfahrplan zu erörtern;

    -          die Zusammenarbeit mit bestehenden F&E-Partnern zu vertiefen und sich hinsichtlich technischer Meilensteine, Zeitpläne für den Praxiseinsatz sowie neuer Möglichkeiten der gemeinsamen Entwicklung abzustimmen;

    -          potenzielle Kunden sowohl für die aktuellen, gemäß NATO-Spezifikationen gefertigten High-C-Rate-Batteriesysteme von Aegis als auch für das zukünftige disruptive IP zu gewinnen, das das Unternehmen gemeinsam mit der McMaster University, einer der vier führenden Forschungsuniversitäten Kanadas, entwickelt.

     

    Durch diese gezielten Aktivitäten möchte Aegis seine Präsenz in den sich schnell entwickelnden europäischen Märkten für Energie, Verteidigung und kritische Infrastrukturen ausbauen.

     

    „Der Schwerpunkt unserer Teilnahme an The smarter E Europe liegt darauf, eine Reihe strategischer Gespräche mit Investoren, Forschungspartnern und potenziellen Kunden voranzutreiben“, sagte Ramtin Rasoulinezhad, CEO von Aegis Critical Energy Defence Corp. „Diese Gespräche stellen eine Möglichkeit dar, um zu verdeutlichen, wie unser Technologie-Fahrplan, unsere Strategie für geistiges Eigentum sowie unsere Kommerzialisierungspläne mit den neuen Marktanforderungen in den Bereichen Energiespeicherung, kritische Infrastruktur und Resilienz übereinstimmen.

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