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    Vita 34: FamiCord AG gewinnt mit ArThec weitere CDMO-Kunden

    FamiCord setzt einen strategischen Meilenstein: Eine neue CDMO-Partnerschaft mit ArThec S.A. soll innovative Tissue-Engineering-Lösungen für die regenerative Medizin vorantreiben.

    Vita 34: FamiCord AG gewinnt mit ArThec weitere CDMO-Kunden
    Foto: adobe.stock.com
    • FamiCord schließt eine Rahmenvereinbarung mit ArThec S.A. (über PBKM) zur Zusammenarbeit im CDMO-Geschäft ab.
    • Ziel der Kooperation ist die Entwicklung fortgeschrittener Tissue-Engineering-Technologien für regenerative Medizin, u.a. zur Behandlung von Gelenkknorpel-Schäden.
    • Umfang umfasst die Entwicklung eines reproduzierbaren Herstellungsprozesses, Identifizierung zentraler Prozessparameter und Qualitätsattribute, Entwicklung analytischer Methoden, Vorbereitung des Transfers in GMP und Skalierung.
    • Erwarteter Umsatzbeitrag ca. 0,7 Mio. EUR innerhalb von 12 Monaten, mit einer EBITDA-Marge oberhalb des Konzernniveaus; weitere Ausweitungen der Vereinbarung werden für möglich gehalten.
    • Der Rahmenvertrag stärkt die strategische Tragfähigkeit des CDMO-Geschäfts von FamiCord und positioniert das Unternehmen als verlässlichen CDMO-Partner; Ausbauchancen bestehen.
    • Die Vereinbarung eröffnet Möglichkeiten für weitere gemeinsame Vorhaben in regenerativer Medizin, ATMPs und modernen Therapien; FamiCord verhandelt zudem mit weiteren potenziellen CDMO-Auftraggebern.

    Der nächste wichtige Termin, Hauptversammlung, bei Vita 34 ist am 24.06.2026.

    Der Kurs von Vita 34 lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 3,8250EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,13 % im Plus.


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    ISIN:DE000A0BL849WKN:A0BL84
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