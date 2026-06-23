Tech-Selloff erfasst Kryptomarkt – Bitcoin und Ethereum stürzen ab

Noch stärker unter Druck steht Ethereum. Die zweitgrößte Kryptowährung verliert innerhalb von 24 Stunden 5,5 Prozent und liegt auf Wochenbasis 8,35 Prozent im Minus bei nur noch 1.650 US-Dollar.

Der Ausverkauf an den internationalen Technologiebörsen hat den Kryptomarkt am Dienstag mit voller Wucht erfasst. Bitcoin notierte am Dienstagmittag bei 62.382 US-Dollar und damit 2,7 Prozent tiefer als am Vortag. Auf Wochensicht summiert sich das Minus bereits auf 6,6 Prozent.

Besonders heftig trifft der Abverkauf auch die Altcoins Solana und Hyperliquid. Solana sackt um 6,8 Prozent ab, während Hyperliquid 6,6 Prozent verliert.

Die gesamte Marktkapitalisierung des Kryptosektors schrumpft um 2,81 Prozent auf nur noch 2,14 Billionen US-Dollar.

Technologie-Aktien lösen weltweite Verkaufswelle aus

Auslöser der jüngsten Turbulenzen ist eine deutliche Korrektur bei Technologie- und KI-Aktien. Anleger nehmen nach den enormen Kursgewinnen der vergangenen Monate zunehmend Gewinne mit und reduzieren ihre Positionen in risikoreicheren Anlageklassen.

Besonders stark zeigte sich die Nervosität in Asien. Der südkoreanische Kospi-Index brach zeitweise um mehr als sechs Prozent ein, während Schwergewichte wie Samsung Electronics und SK Hynix zweistellige Verluste verbuchten.

Auch an den US-Märkten setzt sich die Schwäche fort. Futures auf den S&P 500 verloren 0,8 Prozent, während Nasdaq-100-Kontrakte um 1,3 Prozent nachgaben.

Der Negativtrend zieht den gesamten Kryptomarkt mit in die tiefe. Von den 100 größten Kryptowährungen notieren lediglich sieben im Plus, während 93 Coins Verluste verzeichnen.

ETF-Abflüsse verschärfen den Abverkauf

Zusätzlichen Gegenwind erhält der Markt durch anhaltende Kapitalabflüsse aus Krypto-ETFs. Laut aktuellen Daten verzeichneten US-Spot-Ethereum-ETFs zuletzt Nettoabflüsse von insgesamt 66 Millionen US-Dollar an nur einem Handelstag.

Bereits im Mai hatten Ethereum-Spot-ETFs Nettoabflüsse von rund 540,9 Millionen US-Dollar registriert. Im Juni kamen weitere 131,5 Millionen US-Dollar hinzu.

Auch bei Bitcoin-ETFs bleibt die Entwicklung angespannt. Nachdem US-Spot-Bitcoin-ETFs zwischen Mitte Mai und Anfang Juni zeitweise Abflüsse von mehr als 4,4 Milliarden US-Dollar verzeichnet hatten, bleiben die Kapitalströme weiterhin schwach.

Makrotermine könnten über die Richtung entscheiden

Für die kommenden Wochen richten Investoren ihren Blick auf mehrere entscheidende Wirtschaftsdaten aus den USA. Am 2. Juli steht der amerikanische Arbeitsmarktbericht auf der Agenda und am 14. Juli folgt der Verbraucherpreisindex (CPI). Hinzu kommt die beginnende Berichtssaison in den USA.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion





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